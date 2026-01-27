כיכר השבת
הרופאה משחזרת

הרגע שבו זוהה גואילי: "פתחתי את התמונה והידיים רעדו, בקושי הצלחתי לדבר"

ד"ר אסי שרון, רופאת השיניים שזיהתה את רן גואילי, סיפרה בריאיון ל-Ynet על הרגע המרגש: "הידיים רעדו לי, בקושי הצלחתי לדבר" | עוד סיפרה: "כבר כשפתחתי את התמונה ידעתי שזה רני" (בארץ)

2תגובות
רגעי החיפושים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

רופאת השיניים ד"ר אסי שרון, מפקדת יחידת רופאי השיניים במשטרה, שזיהתה את החטוף החלל האחרון רן גואילי אתמול - סיפרה כי כבר כשקיבלה צילום ראשוני הבינה שזהו כנראה רני.

בריאיון שהעניקה ל-Ynet ומתפרסם הבוקר (שלישי) סיפרה ד"ר שרון כי אתמול בשעה 14:52 קיבלה תמונה של שיניים מאחת הגופות שנמצאו בבור בבית הקברות בפאתי שכונת סג'עיאה בצפון עזה.

החיפושים בבית הקברות החלו בלילה שבין יום ראשון לשני השבוע, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל. במקום היו מאות גופות. רואי של רופאי שיניים הקים עמדת זיהוי בשטח כדי שיוכלו לזהות את גואילי, אם ימצא, במהירות האפשרית.

היא סיפרה שבמהלך הלילה שבין ראשון לשני קיבלו צילומים של כ-200 גופות - כולן נשללו. אתמול בבוקר התחדשה עבודת החיפוש. ואז, בשעת צהרים, התמונה.

ארונו של גואילי יוצא מאבו כביר בידי שוטרים (צילום: דוברות המשטרה)

"אני פותחת את התמונה ואומרת לעצמי 'זה רני'", היא שחזרה ל-Ynet. "מיד הודעתי לרופאת השיניים בבור שתעלה את הגופה שמספרה 251 לצילום רנטגן. כולם היו בהתרגשות, למרות שאני בטוחה כבר במבט ראשוני שלי שזה רני.

"אני זוכרת בעל פה את צילום השיניים וסימני הזיהוי שלהן מול צילומי הרנטגן וצילומי השיניים שעשה כשהתגייס לצבא ושב-7 באוקטובר קיבלנו למשטרה. הידיים רעדו לי, בקושי הצלחתי לדבר".

לדבריה בריאיון כעבור דקות היא אישרה שאלו השיניים של רני. "ההתרגשות הייתה גדולה, כולם בכו מסביב".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
251 בגימטריה רנא. שם הנפטר רני. ובעולם יש צרות מאירן. ולנו נשאר רק לפצוח ברינה לשם יתברך
כהן
טוב אתה.
אייל

