המשטרה עצרה היום (רביעי) נהג רכב החשוד כי פגע במפגין במהלך מחאה שהתקיימה סמוך לגשר המיתרים בכניסה לעיר. הנהג אותר עם רכבו באזור אבו גוש והועבר לחקירה, לאחר שנמלט מהמקום. המפגין פונה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל.

כזכור, מפגין שהשתתף היום בשעות אחר הצהרים בהפגנה "למען הלומי הקרב" בכניסה לירושלים, ליד גשר המיתרים, נדרס מרכב חולף. בתיעודים מהזירה נראה המפגין שוכב על הארץ כשקהל מתגודד סביבו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ומצבו מוגדר קל. בנוסף קיבלו טיפול עוד 3 הולכי רגל שנפגעו מהרכב.

על פי הודעת המשטרה, "בהמשך לדיווח אודות פגיעת רכב במפגין במהלך מחאה שהתקיימה אחה"צ סמוך לגשר המיתרים בכניסה לירושלים, כוחות המשטרה החלו מיד בפעולות חקירה וסריקה, והצליחו להתחקות אחר פרטי הרכב וכיוון נסיעתו.

לפני זמן קצר השוטרים איתרו את הנהג החשוד עם הרכב, באזור אבו גוש ועצרו אותו לחקירה. המפגין שנפגע, פונה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל".