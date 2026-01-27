חשד להטרדה: העדה קליין הגישה תלונה נגד פעיל הימין מרדכי דוד

הדס קליין ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

הדס קליין, העדה המרכזית בתיק 1000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה היום (שלישי) תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד בגין הטרדת עד. התלונה מתייחסת לאירוע שהתרחש בבית המשפט, במהלכו התקרב אליה דוד וצילם אותה תוך שהוא משמיע לעברה קריאות.

על פי דברי קליין, דוד קרא לעברה: "הדס קליין שמעידה נגד נתניהו בתיק 1000 ממורמרת אמיתית. כואב לך שביבי בשלטון". האירוע תועד, ובתיעוד נשמע דוד אומר לקליין: "תגישי עשר קובלנות לא מזיז לי. כבר אחת נמחקה. גם פה לא יקרה כלום". כזכור, קליין שימשה כעוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, והיא נחשבת לעדה המרכזית בתיק המתנות, בו מואשם ראש הממשלה במרמה והפרת אמונים. במהלך השנים האחרונות, קליין הגישה מספר תלונות נגד גורמים שונים בגין הטרדה והסתה. בעבר הגישה קליין תביעה בסך חמישה מיליון שקלים נגד איש התקשורת אלי ציפורי בגין לשון הרע, לטענתה. על פי כתב התביעה, ציפורי פרסם לא פחות מ-180 פרסומים הקשורים אליה, בהם תיאר אותה ככזו שמשתפת פעולה ב"הפיכה שלטונית" נגד נתניהו, וכינה אותה בכינויים כמו "פני הרוע" ו"סוכנת משטרתית".

קליין ( צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90 )

בנוסף, הוגשו בעבר כתבי אישום נגד ארבעה צייצנים שאיחלו מחלות ומוות לקליין ולעד המדינה ניר חפץ. בין הציוצים שצוטטו בכתבי האישום: "מקווה שהדס קליין תקבל זעזוע בלב השחור שלה" ו"אני מקווה שהדס קליין לא תזכה ליום הזה בעזרת השם".

קליין הבהירה בעבר כי "כל מי שפגע בי ובמשפחתי והפיץ שקרים וסיפורי בלע שלא היו ולא נבראו, ישלם על כך". היא הוסיפה כי התביעה נגד ציפורי היא "תביעה ראשונה מתוך תביעות נוספות שיוגשו בתקופה הקרובה כנגד המכפישים, המסיתים, מפיצי השקרים והרוע נגדי ונגד משפחתי".

גיא פלג ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

מרדכי דוד, פעיל ימין מוכר, היה מעורב בעבר בעימותים עם אנשי תקשורת ועדי מדינה. לפני תקופה, הגיש עיתונאי חדשות 12 גיא פלג בקשה להוציא נגדו צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת, לאחר שטען כי הותקף על ידי דוד בהרצאה בעיר חריש. השופט קבע בסופו של דבר כי דוד יורחק מפלג למרחק של שני מטרים בלבד.

התלונה החדשה של קליין מצטרפת לשורה של מקרים בהם עדי מדינה במשפט נתניהו מתלוננים על הטרדות והסתה. הפרקליטות הבהירה בעבר כי היא ניצבת לימין עדי המדינה ותפעל נגד כל ניסיון להטרידם או להפחידם. עוד יעודכן בהמשך על התפתחויות בתלונה.