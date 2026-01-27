כיכר השבת
מבצע בכפר עקב

פרצו לדירה, גנבו כספת שהכילה מיליון שקל וזהב - ונעצרו

שוטרי מחוז מרכז בשת"פ עם לוחמי מג"ב איו"ש ויחידת העילית 'מצדה' של שב"ס הצליחו לחשוף ולעצור לפנות בוקר בכפר עקב שני חשודים במעורבות בהתפרצות לדירה בראשון לציון ממנה נגנבה כספת אשר הכילה מעל מיליון שקלים וזהב | בצהריים יובאו ע"י השוטרים לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם (משטרה)

(צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)

חוקרי תחנת ראשון לציון בשת"פ עם אח"מ מג"ב איו"ש הצליחו לחשוף ולעצור, בתום חקירה סמויה שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, שני תושבי כפר עקב בשנות ה-20 לחייהם, בחשד שפרצו לדירה בראשון לציון לפני כחודש וחצי, ממנה גנבו כספת שהכילה מעל מיליון שקלים וזהב.

במסגרת החקירה המואצת הצליחו חוקרי תחנת ראשון לציון ואח"מ מג"ב איו"ש לחשוף את זהות החשודים במעורבות ולפנות בוקר שניים מהם נעצרו במבצע משולב חוצה מחוזות בכפר עקב במזרח ירושלים, תוך הפעלת אמצעים שונים ומגוונים ויחידות משטרתיות וביניהן בלשי תחנת ראשל"צ, לוחמי יחידת העלית 'מצדה' של שב"ס לוחמי גדוד רמה של מג"ב איו"ש.

בכוונת שוטרי תחנת ראשון לציון במרחב שפלה להביא את החשודים הבוקר לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.

(צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)

