הנהגת יצאה למרחב מוגן

בזמן האזעקה: תושבת תל אביב יפו ניצלה את ההזדמנות, פרצה לרכב וגנבה תיק

המשטרה לכדה תושבת תל אביב, בחשד כי פרצה לרכב שהנהגת יצאה לחפש מרחב מוגן בעת האזעקה. החשד הוא כי גנבה תיק מהרכב והשתמשה בכרטיס האשראי (חדשות משטרה)

רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושבת תל אביב בחשד שפרצה לרכב בזמן אזעקה וגנבה ממנו תיק. החשודה הובאה בפני בית המשפט ושוחררה בתנאים מגבילים.

בתחילת השבוע בשעות הצהריים, התקבלה התרעה על ירי טילים בתל אביב. נהגת שנאלצה למצוא מרחב מוגן החנתה במהירות את רכבה ברחוב יהושע התלמי בתל אביב, והשאירה ברכב את תיקה האישי ובו רכוש.

עם שובה לרכב, בתום ההתרעה, הבחינה כי חלון הרכב נופץ וכי התיק נגנב. בעקבות כך נפתחה חקירה בתחנת לב תל אביב במרחב ירקון.

במהלך החקירה עצרו השוטרים חשודה בת 35, תושבת תל אביב, שעל פי החשד השתמשה בכרטיס אשראי השייך לנהגת, אשר היה בתוך התיק שנגנב מהרכב, בסמוך לסיום האזעקה.

שוטרי הסיור של תחנת לב תל אביב פעלו לאיתור החשודה, והיא נעצרה, נחקרה והובאה לדיון בבית המשפט. בתום הדיון שוחררה החשודה בתנאים מגבילים.

