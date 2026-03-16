כיכר השבת
אסון נמנע בנס

בחסדי שמיים: מחבל נעצר בידי כוחות המשטרה - כשהיה בדרכו לפיגוע

שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו״ש וצה"ל, סיכלו ועצרו בפעילות מהירה מחבל תושב הכפר הפלסטיני יתמא, שהתבטא כי בכוונתו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון | הכוחות פשטו על הכפר הפלסטיני בו מתגורר, שם איתרו ועצרו את החשוד שעפ״י החשד היה בדרכו לבצע את כוונותיו (משטרה)

המחבל לאחר המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מהירה של כוחות הביטחון הובילה בחסדי שמיים הלילה (בין ראשון לשני) לסיכול פיגוע מיידי. שוטרי מחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל, עצרו חשוד פלסטיני תושב הכפר יתמא הסמוך לשכם, כשהיה בדרכו לבצע פיגוע.

האירוע התחיל בעקבות מידע מודיעני על כך שהחשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו מאזור שכם, אמר כי בכוונתו לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. 

עם קבלת המידע, הוקפצו שוטרי יס"מ שומרון יחד עם כוחות מג"ב וצה"ל למבצע מעצר מיוחד. הכוחות פשטו על הכפר יתמא, שם איתרו את החשוד ועצרו אותו.

על פי החשד, בעת המעצר היה המחבל כבר בדרכו לבצע פיגוע. לאחר המעצר וסיכול הפיגוע, הועבר החשוד להמשך חקירה אצל גורמי הביטחון.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

