צפו בתיעוד מהמרדף הדרמטי: רוכב אופנוע התנגש ברכב ונעצר

מרדף דרמטי התנהל אתמול (שני) בשעות אחר הצהריים ברחובות באקה אל-גרבייה, כאשר רוכב אופנוע ניסה להימלט מאופנועני החטיבה הטקטית של משמר הגבול. המרדף הסתיים בהתנגשות ברכב חולף ובמעצרו של החשוד.

האירוע החל במהלך פעילות מבצעית שגרתית של לוחמי ואופנועני החטיבה הטקטית במרכז העיר. הכוחות זיהו רוכב אופנוע חשוד שלוחית הזיהוי שלו הייתה מוסתרת וקופלה - עבירה המעידה לרוב על ניסיון להימנע מזיהוי על ידי מצלמות אכיפה או כוחות הביטחון.

הלוחמים סימנו לרוכב לעצור לבדיקה, אך זה מיד עם זיהוי הכוחות החל להימלט מהמקום. הנהיגה הפרועה והמסוכנת שלו סיכנה את משתמשי הדרך, כאשר הוא חצה צמתים במהירות ותוך התעלמות מתמרורים.

אופנועני החטיבה הטקטית פתחו במרדף מבצעי אחר החשוד תוך קריאות חוזרות ונשנות לעצור. במהלך המרדף איבד הרוכב שליטה על האופנוע והתנגש ברכב בלתי מעורב שנסע בכביש. מכוח ההתנגשות נפל מהאופנוע, אך ניסה להמשיך במנוסה רגלית.

הלוחמים פרקו במהירות מכלי הרכב הדו-גלגליים שלהם, השתלטו על החשוד ועצרו אותו. במהלך הבדיקה התברר כי מדובר בצעיר בן 21, תושב באקה אל-גרבייה, שהתברר כפסול נהיגה.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה. בעקבות פציעה קלה שנגרמה לו בתאונה, שוחרר בהמשך לקבלת טיפול רפואי.

במשטרה בוחנים את נסיבות האירוע והעבירות המיוחסות לו, לרבות נהיגה בפסילה, סיכון משתמשי דרך, והסתרת לוחית רישוי.