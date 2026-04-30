זיהה את הסוס שלו למכירה ברשת: המשטרה החזירה אותו הביתה

תושב הצפון זיהה את הסוס שנגנב מביתו מוצע למכירה ברשתות • שוטרי אום אל פחם פעלו במהירות, אתרו את הסוס במקום מסתור בעיר והשיבו אותו לבעליו

החזירו את הסוס (צילום: דוברות המשטרה)

תושב הצפון הצליח לאתר את הסוס שנגנב מביתו באמצעות רשתות החברתיות. הסוס, שהוצע למכירה באינטרנט, זוהה על ידי בעליו שפנה מיד למשטרה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, לפני מספר ימים התקבל דיווח מהתושב שזיהה את הסוס שלו מוצע למכירה ברשתות החברתיות. עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת אום אל פחם פתחו בחקירה ובפעילות מהירה שהובילה לאיתור הסוס במקום מסתור בעיר.

השוטרים הגיעו למקום, תפסו את הסוס והשיבו אותו לבעליו הנרגש והמאושר. המקרה מצטרף לשורה של אירועי גניבת רכוש שבהם המשטרה פועלת בנחישות להשבת הנכסים לבעליהם.

כזכור, בשבועות האחרונים דיווחנו על מספר מקרים דומים בהם נתפסו גנבים בעת מעשה, לרבות מקרה בו נעצר תושב עזה שניסה לפרוץ לבתים ביישוב בשרון עם ציוד פריצה מתקדם.

בחודשים האחרונים מתמודדת המשטרה עם גל של גניבות רכוש, כאשר החשודים משתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במקרה נוסף שדיווחנו עליו, נתפסה כנופיית גנבי רכבים עם מחשבי רכב, כלי פריצה ומשבשי תדרים.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לאיתור רכוש גנוב ולהשבתו לבעליו, תוך שימוש בכלל האמצעים והיכולות במטרה לשמור על ביטחון הציבור ורכושו".

