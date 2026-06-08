שוטרי מחוז ירושלים הצליחו הלילה (שני) לסכל ברגע האחרון גניבת רכב והברחתו לשטחי יהודה ושומרון, בתום מרדף רכוב ורגלי שנסתיים בירי וביצוע מעצר מותח.

האירוע כולו, שהפך בתוך דקות ספורות למבצע משטרתי מורכב, החל כאשר תצפיתני מרכז השליטה "מבט" של מחוז ירושלים זיהו רכב חשוד שנוסע במהירות מופרזת באחד מרחובות העיר, והעלו מיד את החשד כי מדובר ברכב גנוב שעושה את דרכו אל מחוץ לגבולות הבירה.

התצפיתנים החלו להכווין בצורה מדויקת ומהירה את כוחות המשטרה הפרוסים בשטח, ושוטרי תחנת "לב הבירה" הגיבו בנחישות, פתחו בסריקות ואיתרו תוך זמן קצר את הרכב המדובר. אלא שכאשר סימנו השוטרים לנהג לעצור בצד הדרך, החשוד סירב להישמע לקריאותיהם, לחץ על דוושת הגז והחל בבריחה פרועה ומסוכנת במיוחד. הנהג הגנב דהר ברחובות תוך שהוא מסכן באופן ממשי ומוחשי את משתמשי הדרך, את כלי הרכב שסביבו ואת השוטרים שניסו לחסום את נתיב נסיעתו.

במהלך המרדף הסוער, ומאחר שהתנהגותו של הנהג היוותה סכנת חיים מיידית, קיבלו השוטרים החלטה מבצעית לבלום את הרכב בכל מחיר. השוטרים שלפו את נשקם וביצעו ירי ממוקד ומדויק לעבר גלגלי המכונית הדוהרת במטרה להביא לעצירתה.

כתוצאה מהירי המדויק, איבד הגנב את השליטה על כלי הרכב והתנגש בעוצמה, דבר שהוביל לעצירת המכונית. למרות התאונה, החשוד לא הרים ידיים, פתח את דלת הרכב והחל במנוסה רגלית מהירה לתוך מתחם בנוי בניסיון אחרון לחמוק מהדין.

תיעוד דרמטי ממצלמות הגוף של השוטרים, שמתפרסם בכתבה זו, חושף את שניות האימה והנחישות של כוחות המשטרה: בסרטון ניתן לראות את השוטרים דוהרים בניידת עם אורות מהבהבים, כשאחד השוטרים מוציא את פלג גופו העליון והנשק מהחלון, ויורה מספר כדורים לעבר גלגלי הרכב הנמלט תוך כדי נסיעה מהירה.

מיד לאחר מכן, הניידת נעצרת והשוטרים פורקים ממנה בריצה לתוך מבנה, כשהם חולפים על פני עגלת קניות ומקררי משקאות. השוטרים דולקים אחר החשוד במסדרונות הצרים, צועקים לעברו "עצור!", ובסיומו של המרדף הרגלי המותח הם מסתערים עליו, מפילים אותו אל הקרקע וכובלים אותו באזיקים.

החשוד, תושב השטחים כבן 20, נעצר מיד על ידי השוטרים החשופים והועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה. מעצרו של החשוד הובא בפני שופט, ובית משפט השלום בירושלים החליט להאריך את ימי מעצרו מאחורי סורג ובריח עד לתאריך 11.06.2026, בזמן שחוקרי המשטרה מגבשים נגדו את תשתית הראיות להגשת כתב אישום חמור.