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טרנד שהפך לטירוף: מאות חגגו בניו יורק "חג לאומי" חדש ומוזר

מאות צעירים חגגו בניו יורק את "חג ה-6-7" - טרנד ויראלי שהתחיל משיר ראפ והפך לתופעה תרבותית | כל הפרטים על האירוע המוזר (מעניין)

מחגיגות ה6-7 בניו יורק (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מאות צעירים ויוצרי תוכן התאספו אתמול (ראשון) בניו יורק, בדיוק בשעה 18:07, כדי לציין את "חג ה־6-7" – אירוע אינטרנטי חסר משמעות רשמית שהפך בחודשים האחרונים לתופעה תרבותית רחבת היקף.

האירוע התרחש דווקא אתמול בגלל התאריך - השביעי ליוני, או במילים אחרות ה-7 ל-6. המשתתפים החלו לספור לאחור דקות לפני השעה הייעודית, וכשהשעון הציג 6:07 בדיוק, נשמעו קריאות "שש-שבע!" מכל עבר.

חלק מהחוגגים הניפו שלטים עם המספר 67, אחרים ביצעו את תנועת הידיים המזוהה עם הטרנד, ורבים תיעדו את הרגע ברשתות החברתיות.

איך התחיל הטרנד?

שורשי התופעה מיוחסים לשיר "Doot Doot (6-7)" של ראפר בשם סקרילה, שהחל לצבור פופולריות ברשתות החברתיות במהלך 2025. משם התפשט הביטוי במהירות לטיקטוק, יוטיוב ובתי ספר ברחבי ארצות הברית.

מה שהחל כבדיחה פנימית הפך לתופעת רחבה. תלמידים בבתי ספר רבים ברחבי העולם קוראים באדיקות "6-7" בכל פעם שמישהו מזכיר את המספרים 6 או 7, קבוצות ספורט אימצו את המחווה, ומותגים החלו להשתמש במספר 67 בקמפיינים שיווקיים.

נכון לעכשיו אין שום הכרה רשמית ב"חג ה־6-7", אך לפי היקף ההשתתפות והפעילות ברשתות החברתיות, נראה שהמספרים 6 ו־7 הפכו לסמל תרבותי בפני עצמו – כזה שאולי ימשיך להופיע בכל שנה, בדיוק ב-7 ביוני בשעה 6:07.

ניו יורקאינטרנטטיקטוקטרנדתופעה
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