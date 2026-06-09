שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו אמש (שני) שני קטינים תושבי האזור, לאחר מרדף דרמטי שהחל בעקבות דיווחים על אופנוע חשוד שנסע ללא לוחית זיהוי באזור העיר.

השניים, שנהגו בפראות ללא קסדות ועם פנים רעולות, ניסו להימלט מהשוטרים אך נתפסו בתום מרדף.

האירוע החל במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרי התחנה במסגרת מבצע "שובר גלים", בהתאם להנחיית מפכ"ל המשטרה. השוטרים פעלו בעקבות דיווחים שהתקבלו על אופנוע חשוד שעליו שני רוכבים רעולי פנים ללא קסדות, שנסע באזור קריית מלאכי.

השוטרים זיהו את האופנוע החשוד בכביש 3703 סמוך לבאר טוביה והחלו במעקב אחריו. כאשר הבחינו הרוכבים בניידת המשטרה, החלו להאיץ את נסיעתם ולהימלט מהמקום, תוך שאינם נשמעים להוראות השוטרים לעצור את הרכב.

ביציאה מבאר טוביה הצליחו השוטרים לחסום את האופנוע באמצעות ניידות המשטרה. שני הרוכבים נטשו את האופנוע במקום וניסו להימלט רגלית, אך נעצרו לאחר מרדף רגלי קצר שניהלו אחריהם השוטרים.

מבדיקה שביצעו השוטרים עלה כי האופנוע הורד מהכביש בעבר על ידי בוחן תנועה, וכי הנהג מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. שני החשודים, קטינים תושבי האזור, עוכבו לחקירה בתחנת המשטרה.

מפקד תחנת קריית מלאכי, סנ"צ ליאור מצרפי, מסר בעקבות המעצר: "מדובר באירוע חמור שבו השוטרים פעלו במהירות ובמקצועיות, איתרו את החשודים ועצרו אותם לאחר מרדף קצר. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ונהיגה בלתי מורשית, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהציל חיים".

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, נהיגה בלתי מורשית והתנהגות עבריינית בכביש, במטרה לשמור על ביטחון משתמשי הדרך ושלום הציבור. המעצר מצטרף לשורה של מרדפים משטרתיים שהסתיימו בתפיסת עבריינים בימים האחרונים.