שני תושבי טבריה, בני 54 ו-61, נעצרו בחשד לפריצה לבית עסק בעיר וגניבת סחורה וכסף בשווי אלפי שקלים. החשודים נתפסו על ידי כוחות המשטרה זמן קצר לאחר הפריצה, כאשר אחד מהם עדיין שהה בתוך העסק וניסה להסתיר שטרות כסף בתוך הניאגרה בשירותים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע התרחש ביום שישי האחרון (16/05/26) בשעות אחר הצהריים, כאשר התקבל דיווח במשטרה על התפרצות לבית עסק בעיר טבריה. שוטרי המחוז הצפוני הוזעקו למקום ופתחו מיד בפעולות סריקה נרחבות תוך ביצוע חסימות באזור.

בתוך זמן קצר הצליחו השוטרים לאתר ולעצור את שני החשודים במעשה. מחקירת האירוע עלה כי השניים הגיעו לבית העסק, פרצו אליו דרך חלון אחורי ונכנסו פנימה. על פי החשד, הם גנבו מהמקום מאות קופסאות סיגריות, מוצרי טבק שונים וכסף מזומן, ולאחר מכן ניסו להימלט מהמקום.

עם הגעת השוטרים למקום, אחד החשודים שהיה עדיין בתוך העסק נכנס לתא השירותים וניסה להסתיר שטרות כסף בתוך הניאגרה. הפעולה לא עלתה יפה, והשוטרים אתרו את הכסף במהלך החיפוש.

עם סיום החקירה, הגישה שלוחת תביעות טבריה צפון כתב אישום לבית משפט השלום בטבריה נגד שני הנאשמים. כתב האישום כולל עבירות של פריצה לבניין וביצוע גניבה, גניבה, היזק לרכוש במזיד ושיבוש מהלכי משפט.

דפוס פעולה מוכר

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי פריצה שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ. לפני מספר ימים נעצר תושב בני ברק בחשד לפריצה לבתי כנסת וגניבת תפילין ומזוזות, כאשר החשוד פעל במספר ערים שונות.

במקרה אחר שהתרחש בשרון, נתפס שוהה בלתי חוקי תושב עזה עם כלי פריצה ומשבש תדרים ביישוב בו היו פריצות רבות בתקופה האחרונה. החשוד נתפס לאחר מרדף קצר כשבתיק שהשליך נמצאו כלי פריצה רבים.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש, לאתרם במהירות ולמצות עמם את הדין, למען שמירה על ביטחון הציבור ורכושו".