מעצר החשודות ( צילום: דוברות המשטרה )

שתי פלסטיניות תושבות אזור חברון בדרום הארץ נעצרו לאחר שתקפו קצינת צה״ל שהגיעה למקום במטרה להשיב סדר. זמן קצר קודם לכן הותקף בקרבת מקום רועה צאן ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

האירוע התרחש אתמול, יום שלישי, בשעות הערב. כוחות צה"ל ושוטרי תחנת חברון במחוז ש״י במשטרת ישראל הוזעקו לכפר חירבת אל-חליאווה שבאזור חברון, בעקבות דיווח על חשודים שלפי החשד תקפו רועה צאן ואף גנבו ממנו חלק מהצאן שהיה שברשותו ואת ציודו האישי. בעקבות האירוע האלים פונה תושב איזור דרום הר חברון בשנות ה-20 לחייו, באורח קל (עפ״י גורמי רפואה) לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ונפצעו עוד שלושה תושבי המקום שפונו אף הם לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, עם קבלת דיווח שהתקבל על אודות אירועי חיכוך שהתרחשו בקרבת מקום, באיזור כפר חירבת אל-פחית, הוזעקו הכוחות אף לזירה זו והחלו בפעילות לפיזור המעורבים והשבת הסדר במקום.

מעצר החשודות ( צילום: דוברות המשטרה )

אלא שכאן, בעת פיזור המעורבים, אירעה תפנית: תושבת המקום תקפה קצינת צה״ל וגרמה לה לחבלות בפניה. החשודה, יחד עם מעורבת נוספת, תושבות המקום בשנות ה-50 וה-60 לחייהן - נעצרו והועברו ע״י כוחות צה״ל לחקירה בתחנת חברון וחקירת נסיבות מקרה זה עודנה נמשכת.

לצד פעילות זו, במסגרת חקירת מקרה במהלכו על פי החשד הוצתו שני כלי רכב בבית פאג׳ר, פעלו אמש כוחות משטרה, ביניהם שוטרי הזיהוי הפלילי, חוקרי זירה טכנולוגית ובלשי תחנת עציון בשת"פ כוחות צה"ל במקום, אספו ממצאים פורנזיים וטכנולוגיים, זאת במטרה להתחקות אחר העומדים מאחורי מעשה.

"נמשיך לפעול ולחקור כל מקרה אלימות באשר הוא וללא משוא-פנים, תוך שיתופי פעולה עם כוחות הביטחון ומיצוי כלל האמצעים, במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם אותם מעורבים בכך", נמסר מהמשטרה.