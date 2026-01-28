כיכר השבת
מהומה ביציאה מהכנס

"נחסם למען הדמוקרטיה": פעיל הימין חסם את רכבו של אהרן ברק | צפו

פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, בתום אירוע שאורגן על-ידי התנועה לאיכות השלטון בתל אביב |במקום פרצה מהומה, והמשטרה הפרידה בין המוחים (בארץ)

פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בתום אירוע "הקונגרס הליברלי הראשון" שאורגן על-ידי התנועה לאיכות השלטון בתל אביב.

"הדיקטטור האפל אהרן ברק נחסם למען הדמוקרטיה הישראלית", הכריז פעיל הימין. במקום פרצה מהומה, והמשטרה הפרידה בין המוחים. למרות חסימת הרכב, ברק הצליח בסופו של דבר לעזוב את המקום.

ראש האופוזיציה גינה מאוחר יותר את התקרית. "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים חסמו את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס", כתב לפיד. לדבריו, "הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים".

ראש האופוזיציה הוסיף כי "‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

