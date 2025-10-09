כיכר השבת
הכרעה דרמטית

היום: הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את עסקת החטופים – סמוטריץ’ ובן גביר מתנגדים

הקבינט המדיני־ביטחוני צפוי לאשר את העסקה לשחרור החטופים ולאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה מורחבת. רוב השרים צפויים להצביע בעד, סמוטריץ’ ובן גביר יתנגדו במחאה על שחרורם של מאות מחבלים. הערכה שהשניים לא צפויים לפרוש מהממשלה (פוליטי)

נתניהו בישיבת הממשלה (צילום: איתי בן און)

בשעה 17:00 יתכנס הקבינט המדיני־ביטחוני לאשר את העסקה לשחרור החטופים.

כשעה לאחר מכן הממשלה כולה צפויה להתכנס ולדון באישור מתווה השחרור וסיום המלחמה, רוב השרים צפויים להצביע בעד, חרף התנגדותם של סמוטריץ’ ו, המוחים על שחרורם של מאות מחבלים.

לפי גורמים בקואליציה – השניים לא צפויים לפרוש מהממשלה

בתוך כך דווח כי החל לאסוף את החטופים למקומות בטוחים

ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) התייחס לעסקת השבויים ואמר: "‏אם העסקה תצא אל הפועל בעזרת ה' ותתקיים ככתבה וכלשונה, ואם יישמר מכל משמר חופש הפעולה של ישראל לחסל כל איום על ביטחונה, מצבנו יהיה טוב יותר ממה שהיה לפני העסקה".

השרה אורית סטרוק (הציונות הדתית) אמרה ל-ynet כי "היה כתוב בהסכם שעד שכל החטופים החיים והחללים חוזרים לא ישוחרר מחבל אחד, אני רוצה לראות את זה קורה ולצערי אני לא אופטימית".

היא הוסיפה: "ההסכם לא לטובתנו במפורש - אנו רואים בהסכם הזה אוסלו ג'. מוסרים את הביטחון שלנו לידיים זרות".

באשר לשאלה אם פרישה היא אפשרות, השיבה סטרוק: "אני לא יודעת. אנחנו נשמע בדיון היום את הכל ונחליט. הכול על השולחן. אני לא אופטימית מפרטי ההסכם".

