חקירת מילביצקי קורסת: העדה המרכזית נעלמה

חקירת המשטרה שנפתחה בחשד להדחה לעדות שקר ופגיעה קשה באישה נגד יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, צפויה להגיע לסיומה בקרוב עם החלטה על סגירת התיק.

זאת על אף חומרת החשדות והעובדה כי המתלוננת המרכזית בפרשה קיבלה מעמד הדומה לעדת מדינה, לאחר שהפלילה את עצמה.

האירוע סובב סביב פרשת ארגון "בני ברוך" וראשו מיכאל לייטמן, כאשר החקירה נגד מילביצקי נפתחה לאחר שהועלו טענות קשות על מעורבותו בהכנת תצהיר כוזב.

ההפללה העצמית והעדויות הקשות

דרמה בכנסת: דיון על אלימות הפך לקרב פוליטי יוני גבאי | 20:23

על פי חומרי החקירה, הדרמה החלה כשהמתלוננת מסרה עדות מפורטת, שבה לא רק הפלילה אחרים, אלא גם את עצמה, בגין שוחד לקבלת עדות שקר.

בעדותה המפלילה, סיפרה המתלוננת:

"שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר כוזב שבו הכחשתי כי ראש הכת [ארגון "בני ברוך"] לייטמן פגע בי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מילביצקי פגע בי בעצמו בחדר המלון".

בשל העובדה שהיא הודתה במעשה פלילי בעצמה (קבלת תשלום תמורת תצהיר כוזב), החליטה המשטרה להעניק לה מעמד מיוחד הדומה לעדת מדינה – דבר המעיד על חשיבות עדותה לכאורה.

מחדל בחקירה: המתלוננת נעלמה ברוסיה

למרות חומרת האירועים וקבלת המעמד המיוחד, דווח כי פתיחת החקירה נגד ח"כ מילביצקי התעכבה באיחור של שנה. על פי הדיווח, העיכוב נבע ממחדל חמור בטיפול הראשוני בפרשה מצד לשכת היועצת המשפטית לממשלה.

העיכוב הקריטי הזה הכריע ככל הנראה את גורל התיק: כאשר זומנה המתלוננת בשלב מאוחר יותר לחקירה נוספת שנדרשה לצורך קידום התיק, התברר כי היא כבר לא שהתה בישראל. כל הניסיונות של גורמי החקירה לאתר אותה במדינת מוצאה ברוסיה – כשלו.

אי-איתורה של עדה מרכזית זו, שכל התיק נשען על עדותה המפלילה ועל מעמדה המיוחד, מהווה מכה קשה ליכולת להעמיד את ח"כ מילביצקי לדין.

ממילביצקי לא נמסרה תגובה: עו"ד ציון אמיר, המייצג את ח"כ מילביצקי, לא מסר תגובה לדיווחים על סגירת התיק.

סגירת התיק, ככל שתתממש, תשים קץ זמני לפרשה שהטילה צל כבד על יו"ר ועדת הכספים שכזכור עם התפוצצות הפרשה טען כי רודפים אותו פוליטית.