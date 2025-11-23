כיכר השבת
"נצטרך לעשות פשרות"

תיראו מופתעים: זה מה שהצהיר בנט על צירוף מפלגות ערביות לקואליציה הבאה

נפתלי בנט, ראש "ממשלת השינוי" החולפת שנבנתה באמצעות המפלגות הערביות, כנראה החליט לנטוש סופית את מצביעי הימין | על פי הקלטות מתוך כנסי הבחירות שערך, בנט לא פוסל ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות | לדבריו, "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים" | בשמאל מברכים (פוליטי)

6תגובות
נפתלי בנט (Photo: נפתלי בנט בטוויטר)

בזמן שבאופוזיציה כבר מתחממים על הקווים לקראת הבחירות שיהיו בזמן הלא רחוק, מי שחורש את הארץ הוא ראש הממשלה לשעבר . שעל פי דיווח הערב (ראשון) כלל לא פסל ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות.

על פי הדיווח של יערה שפירא בכאן חדשות, בכנס של תומכיו שנערך בירושלים נשאל בנט "האם יבטיח שלא לשבת עם חרדים או ערבים בקואליציה". ראש הממשלה לשעבר השיב: "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים וזה יהיה רע מאוד. אם הציבור לא יצא להצביע נגיע לקריסה".

על פי הדיווח, בנט גם הציב את עצמו כמועמד היחיד, שלדעתו, מסוגל לנצח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתו "יש רוב יהודי מובהק לשינוי, 20 מנדטים שהצביעו למפלגות קואליציה שלא מרוצים אבל הם אנשי ליכוד בעיקר, וימניים. אם אתה מעמיד בראש אדם שדוגל במדיניות שמאל הם לא מוכנים, ולכן בדקנו את זה".

"המנדטים האלה - אם יהיה להם ברור שזה בנט מול נתניהו הם מצביעים בנט". הוסיף. "אני מדבר עם השחקנים, ועם גדי ואיווט, ואתם יכולים לעזור אם תכתבו באינטרנט שאתם עם בנט וזה יגרום גם להם להצטרף", סיכם.

מי שדווקא החמיאה לבנט הייתה פעילת מחאות השמאל, נאווה רוזוליו שהקדישה פוסט ארוך כדי לברך את בנט.

רוזוליו כתבה: "ישר כוח לרה״מ לשעבר (ואולי גם לעתיד) נפתלי בנט. כמנהיג אחראי הוא מבין שבלי להחליף את ממשלת נתניהו ולמנוע את השלמת ההפיכה המשטרית, לעולם לא תהיה למדינה הזאת תקומה.

הנאשם נאחז בשלטון בכל הכוח, ומפרק את המדינה על מזבח הישרדותו הפוליטית והאישית. מממן החמאס, ראש ממשלת 7 באוקטובר, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שבה הוא יידרש לתת את הדין. נתניהו לא מוכן לקבל הפסד בבחירות הקרובות, ויודע שהוא לא ינצח בבחירות הוגנות, ולכן הוא דואג כבר עכשיו, בשורה של מהלכים, למנוע בחירות חופשיות כדי לוודא שיזכה. כאחרוני הרודנים.

בין אם מדובר בחקיקה אנטי-דמוקרטית לפסילת מועמדים ורשימות ערביות או לדיכוי הצבעה בחברה הערבית, בין אם מדובר בהפעלת מכונת הרעל שבאמצעותה הוא מבצע שטיפת מוח, הפצת שקרים, תיאוריות קונספירציה והסתה נגד יריבים פוליטיים, שומרי סף, עיתונאים, מבקרים ואזרחים שקוראים להחליפו (ואפילו נגד משפחות חטופים ונרצחים שבמוחו המעוות מהווים עליו איום); בין אם מדובר בדיל מסריח עם הנשיא טראמפ שילחץ למתן חנינה עבורו ואולי גם התערבות בבחירות; ובין אם מדובר בשליחת ביריונים מטעם הממשלה כדי להלך אימים על מפגינים נגדו, על עיתונאים, ולקראת הבחירות גם על ערבים.

התגובה לניסיונות של נתניהו למנוע בחירות חופשיות בישראל צריכה להיות חזית מאוחדת של כל ראשי סיעות האופוזיציה, כולל הסיעות הערביות, שיתחייבו לשיתוף פעולה פוליטי במטרה ברורה להחליף את ממשלת חיסול ישראל של נתניהו, ולהקים יחד ממשלה דמוקרטית-ליברלית. זהו צו השעה, וגדול יותר מכל פוליטיקה קטנה. לכו בכוחכם זה והושיעו את ישראל".

6
בנט מתיימר לדבר על "קריסה" כאילו המדינה תתמוטט אם לא יצביעו לו אך בפועל הוא עצמו חלק מהמערכת הפוליטית במשך שנים, ותמיד מצא את עצמו תוך כדי "פשרות" הוא לא מתמודד עם משברים אלא מתנהג כמנהיג פוליטי שמוכן לוותר על עקרונות כדי לשבת בכסא
בני
5
כאן בנט מנסה להציג את עצמו כמנהיג שהציבור "רוצה" אך הוא בעצם מניח הנחות על רצון הבוחרים מדובר בהכללה חסרת בסיס ומניפולטיבית העובדה שמנדטים מסוימים אינם מרוצים מממשלת נתניהו אינה נותנת לו זכאות אוטומטית לטעון שמגיעה לו ההנהגה הוא לא מייצג רוב יהודי מובהק אלא פרשנות סובייקטיבית של סקרים ומצבי רוח
קובי
4
הוא מנסה להפחיד את הציבור במילים ריקות, כאילו מדינה כולה עלולה להתמוטט אם לא יצביעו לו במקום להציע תוכנית ראויה, הוא מנסה להכתיב את רצון הציבור
ליאון
3
בנט מנסה להציג עצמו כמנהיג אחראי וכמועמד היחיד שיכול לנצח את נתניהו בפועל, כל משפטיו ממוקדים בעצמו מניפולטיביים מלאי פחדול מנותקים מהבעיות האמיתיות של הציבור
ישראל
2
הטענה ל"רוב יהודי מובהק" היא הכללה חסרת בסיס הוא מניח הנחות על הציבור ומנסה להציב את עצמו כבלעדיות
לוי
1
הכי חשוב להיות ראש ממשלה השאר מסתדרים לא משנה מה בדיוק יהיה המחיר
אריק

