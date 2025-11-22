"אובדן שיקול דעת": בנט תוקף את נתניהו בחריפות

מתקפה חריפה וחסרת תקדים של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, על ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. ההתקפה באה כתגובה לשיתוף של נתניהו מאמר מהמגזין Jacobin ברשתות החברתיות, אותו הגדיר בנט כ"אנטישמי ואנטי־ישראלי מבחיל".

ההאשמה המרכזית של בנט היא פגיעה ישירה במאמץ הלאומי:

"אובדן מוחלט של שיקול דעת לאומי": לדברי בנט, התנהלות נתניהו מצביעה על קידום אינטרסים פוליטיים אישיים תוך פגיעה ממשית במעמדה הבינלאומי של ישראל.

קונספירציות, אפשטיין והלגיטימציה שניתנה

בנט הדגיש את הנזק המיידי שנגרם כתוצאה מהשיתוף:

אישור ל"רצח ילדים": בנט ציין כי מחבר המאמר, ברנקו מרסטיק, כבר מנצל את השיתוף שביצע נתניהו כדי להציג זאת כ"אישור" לכך שישראל מבצעת "רצח ילדים בהיקפים היסטוריים".

חיזוק לקונספירציות: המאמר ששותף מקדם תיאוריות שקריות, כולל ניסיון לקשור את ג'פרי אפשטיין לישראל ואת הטענה כי אפשטיין הופעל על ידי המוסד. בנט הזהיר כי קונספירציה מסוכנת זו קיבלה "זריקת חיזוק מסוכנת" בעקבות פעולתו של ראש הממשלה.

לגיטימציה אנטי-ישראלית: על אף שהמאמר תוקף את יריבו הפוליטי של נתניהו, אהוד ברק, עצם השיתוף מעניק "לגיטימציה עצומה" למגזין Jacobin, הממלא תפקיד מרכזי בהפצת טענות שקריות על רצח עם, אפרטהייד ופשעי מלחמה שמבצעת כביכול ישראל.

"מי שמכהן כראש ממשלת ישראל אינו יכול להרשות לעצמו להעצים כלי תקשורת שמקדמים קמפיין אנטי ישראלי גלובלי," טען בנט.

בנט סיכם את מתקפתו במילים קשות: "במשך חודשים אני נלחם בזירה העולמית נגד אותן קונספירציות, וכעת ראש ממשלת ישראל הוא זה שבעט בדלי". הצעד הזה, לדבריו, "פוגע בישראל וקורע את העם מבפנים".

בתוך כך, בנט הודיע כי הוא צפוי להגיע הערב להפגנה הדורשת הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אירוע בו צפויים להשתתף גם ראשי האופוזיציה. הנוכחות של בנט בהפגנה, במקביל למתקפה החריפה על נתניהו, מעידה על ניסיון להגביר את הלחץ הציבורי והפוליטי על ראש הממשלה.