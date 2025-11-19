כיכר השבת
עונש מוות למחבלים

"תומך טרור; תומכת טרור" | עימות סוער בין השר בן גביר וח"כ תומא סלימאן • צפו

עימות סוער פרץ בדיון הוועדה לביטחון לאומי על חוק עונש מוות למחבלים, בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת-הכנסת סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב | הח"כים הורחקו מהדיון | צפו בעימות (חדשות)

העימות בוועדה (צילום: דוברות כנסת)

עימות סוער פרץ הבוקר (רביעי) בדיון הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, להכנת תיקון חוק העונשין - עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית.

העימות פרץ בין השר לביטחון לאומי וחברת-הכנסת סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב. הח"כים הורחקו מהדיון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אני יודע שאת מפחדת שהחוק הזה יוטל על החברים שלך". לאחר שהורחקה מהדיון צעק לה בערבית 'ברה' (החוצה).

ח"כ עאידה תומא סלימאן: "אתה תומך טרור".

ח"כ לימור סון הר מלך: "תומכת טרור. לכי להלוויות של מחבלים, לשאהידים שלך".

ח"כ גלעד קריב: "שר הדגדוגים והבקלאוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון".

השר לביטחון לאומי, בן גביר: "ד"ש לחבר שלך ברגותי".

דיון בוועדה עם בן גביר (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
העימות בוועדה (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
העימות בוועדה (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
העימות בוועדה (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)

6
חזק ואמץ השר איתמר בן גביר
בני
5
כל הכבוד
מוטי
4
במדינה של יהודים בן גביר צריך לקבל 120 מנדטים
חרדי ספרדי
3
כל הכבוד
דוד
2
בן גביר עובד מצוין שילמדו מי מנו החכ"ים החרדים קצת
שמעון
1
זה החוק שקנה אותי כל חיי הצבעתי ג' והשתדלתי להביא כמה שיותר בוחרים לג' וש"ס הפעם כנראה הצביע בן גביר והשדל להביא לו כמה שיותר.
דוד

