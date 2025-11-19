עימות סוער פרץ הבוקר (רביעי) בדיון הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל, להכנת תיקון חוק העונשין - עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית.

העימות פרץ בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת-הכנסת סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב. הח"כים הורחקו מהדיון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אני יודע שאת מפחדת שהחוק הזה יוטל על החברים שלך". לאחר שהורחקה מהדיון צעק לה בערבית 'ברה' (החוצה).

ח"כ עאידה תומא סלימאן: "אתה תומך טרור".

ח"כ לימור סון הר מלך: "תומכת טרור. לכי להלוויות של מחבלים, לשאהידים שלך".

ח"כ גלעד קריב: "שר הדגדוגים והבקלאוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון".

השר לביטחון לאומי, בן גביר: "ד"ש לחבר שלך ברגותי".