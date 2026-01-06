לשכת ח"כ אחמד טיבי הגישה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים נגד דובר משטרת ישראל, סגן ניצב אריה דורון, בעקבות העימות ביניהם אמש במהלך הריאיון.

כפי שדווח אמש, דורון הטיח בטיבי: "תתבייש, חבר כנסת במדינת ישראל קורא למשטרת ישראל מאפיה" וטיבי השיב לו: "סתום את הפה כשמדבר ח"כ. אתה דובר משטרה, אדם בזוי. עסקן ליכוד ששמו אותך כדובר משטרה. אתה אפס".

טיבי מתפרץ בזעם בריאיון ( צילום: דוברות המשטרה )

בלשכת טיבי הסבירו כי התלונה הוגשה בעקבות "התפרצותו לריאיון הטלוויזיוני בערוץ 13 והתבטאות פוגענית כלפי חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, כאשר כינה אותו בשידור חי 'תתבייש' ו'בושה של חבר כנסת בישראל'". "אדם בזוי, אפס": טיבי איבד שליטה בריאיון - המשטרה דורשת חקירה אריה רוזן | 05.01.26 לשכת חבר הכנסת מדגישה כי "שוטר, ובוודאי דובר רשמי של המשטרה בדרגת קצונה בכירה, מחויב לניטרליות, איפוק וממלכתיות, ואינו רשאי לגדף נבחר ציבור או לנהל שיח פוליטי וערכי תוך שימוש בכוח המשרה". עוד צוין כי "עצם האיום או האזכור של פנייה לגורמים משפטיים נגד חבר כנסת, ללא כל טענה לביצוע עבירה פלילית, מהווה ניסיון הפחדה, פגיעה בנבחר ציבור וניצול לרעה של סמכות המשטרה. "התלונה מבקשת ממח"ש לבחון את האירוע במלוא חומרתו ולהבהיר כי התנהלות מסוג זה אינה מתיישבת עם ערכי שלטון החוק והנורמות המחייבות את משטרת ישראל".

מכתב התלונה למח"ש

אמש הודיעה המשטרה כי היא מתכננת לפנות ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בגין העלבת עובד ציבור, לאחר שכינה את דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון בכינויי גנאי.

מדוברות המשטרה נמסר אמש: "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של ח"כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינויים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל וביניהם אחמד טיבי".

עוד אמרו במשטרה: "לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפי שוטרים מכל גורם ובכל מסגרת, לרבות אלו המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מח"כ אחמד טיבי ומהממונים עליו לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".