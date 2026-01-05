כיכר השבת
"לא נשתוק"

"אדם בזוי, אפס": טיבי איבד שליטה בריאיון - המשטרה דורשת חקירה

המשטרה מתכננת לפנות ליועמ"שית בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בגין העלבת עובד ציבור | טיבי כינה את דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון בכינויי גנאי חמורים, במהלך ריאיון בתוכנית ברשת (משטרה)

1תגובות

מתכננת לפנות ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בגין העלבת עובד ציבור, לאחר שכינה את דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון בכינויי גנאי.

הדברים נאמרו לדובר המשטרה דורון במהלך ריאיון בתוכנית ברשת. דורון הטיח בטיבי: "תתבייש, חבר כנסת במדינת ישראל קורא למשטרת ישראל מאפיה".

טיבי השיב לו: "סתום את הפה כשמדבר ח"כ. אתה דובר משטרה, אדם בזוי. עסקן ליכוד ששמו אותך כדובר משטרה. אתה אפס".

מדוברות המשטרה נמסר: "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של ח"כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינויים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל וביניהם אחמד טיבי".

עוד אמרו במשטרה: "לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפי שוטרים מכל גורם ובכל מסגרת, לרבות אלו המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מח"כ אחמד טיבי ומהממונים עליו לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ח"כ טיבי תומך טרור שמתנהג כאחרון הפרחחים ומבזה בשפה זולה בשידור חי לובש מדים. אוי לאותה בושה. במקום להפסיק את הריאיון ולזרוק אותו מהאולפן המנחה פונה אילו בשפה רכה ומתפייסת.
זאב

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר