המשטרה מתכננת לפנות ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בגין העלבת עובד ציבור, לאחר שכינה את דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון בכינויי גנאי.

הדברים נאמרו לדובר המשטרה דורון במהלך ריאיון בתוכנית ברשת. דורון הטיח בטיבי: "תתבייש, חבר כנסת במדינת ישראל קורא למשטרת ישראל מאפיה".

טיבי השיב לו: "סתום את הפה כשמדבר ח"כ. אתה דובר משטרה, אדם בזוי. עסקן ליכוד ששמו אותך כדובר משטרה. אתה אפס".

מדוברות המשטרה נמסר: "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של ח"כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינויים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל וביניהם אחמד טיבי".

עוד אמרו במשטרה: "לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפי שוטרים מכל גורם ובכל מסגרת, לרבות אלו המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מח"כ אחמד טיבי ומהממונים עליו לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".