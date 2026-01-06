כיכר השבת
קול שפוי במחנה

ברגע של כנות: ח"כ מיש עתיד הצהיר; "מעדיף לשבת עם חרדים מאשר עם עבאס"

חבר הכנסת דוידסון מיש עתיד, נשאל במהלך ריאיון, האם במידה ומפלגות האופוזיציה יקימו את הממשלה הבאה, האם הוא יעדיף את להכניס לקואליציה את המפלגות החרדיות או את הערביות | צפו בתשובה המפתיעה שנתן (חדשות, פוליטי)

3תגובות
דבריו של דוידסון | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

בצל הדיבורים במערכת הפוליטית על הרכבת הממשלה הבאה והאם יהיה ניתן לצרף אליה גם חברי כנסת ערבים, חבר כנסת מיש עתיד הפתיע כאשר הציג עמדה אחרת.

חבר הכנסת סימון דוידסון התראיין לתוכנית הזירה המרכזית בערוץ כנסת ושם הוא הבהיר, כי הוא מעדיף בממשלה הבאה חרדים מאשר ערבים.

מה אתם מעדיפים בקואליציה, ערבים או חרדים? נשאל חבר הכנסת דוידסון והשיב: "באופן אישי הייתי מעדיף ללכת עם החרדים למרות שהם גם לא ציוניים

"לחרדים יש אינטרס אחד והוא כלכלי וחברתי, לדאוג למגזר ולאנשים שלהם, אבל הם פחות בקטע הביטחוני, אני חושש מאוד שנהיה עם 61 אצבעות ויהיו מתוכן יהיו מפלגות ערביות ואנחנו נהיה בפלונטר מבחינה ביטחונית".

הח"כ אמר על חיבור עם מנסור עבאס: "אני אחרי השבעה באוקטובר לא רוצה לשתף פעולה עם אף פלסטיני ומנסור עבאס מגדיר את עצמו כפלסטיני ואני לא רוצה אותו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
שאפו
לוי
ברור שנצביע ללפיד
תולי
1
מענין איפה הילדים שלך שירתו?והאם כולם משרתים?
דב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר