בצל הדיבורים במערכת הפוליטית על הרכבת הממשלה הבאה והאם יהיה ניתן לצרף אליה גם חברי כנסת ערבים, חבר כנסת מיש עתיד הפתיע כאשר הציג עמדה אחרת.

חבר הכנסת סימון דוידסון התראיין לתוכנית הזירה המרכזית בערוץ כנסת ושם הוא הבהיר, כי הוא מעדיף בממשלה הבאה חרדים מאשר ערבים.

מה אתם מעדיפים בקואליציה, ערבים או חרדים? נשאל חבר הכנסת דוידסון והשיב: "באופן אישי הייתי מעדיף ללכת עם החרדים למרות שהם גם לא ציוניים

"לחרדים יש אינטרס אחד והוא כלכלי וחברתי, לדאוג למגזר ולאנשים שלהם, אבל הם פחות בקטע הביטחוני, אני חושש מאוד שנהיה עם 61 אצבעות ויהיו מתוכן יהיו מפלגות ערביות ואנחנו נהיה בפלונטר מבחינה ביטחונית".

הח"כ אמר על חיבור עם מנסור עבאס: "אני אחרי השבעה באוקטובר לא רוצה לשתף פעולה עם אף פלסטיני ומנסור עבאס מגדיר את עצמו כפלסטיני ואני לא רוצה אותו".