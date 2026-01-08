תא"ל במיל' עופר וינטר מתייחס לדיווחים שראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתכוון להצניח אותו לראשות 'הציונות הדתית', כדי שתעבור את אחוז החסימה, וינטר מתייחס לראשונה ומכחיש את הדיווחים שלדבריו בעינם לביני אין שום קשר.

וינטר פתח את דבריו ואמר: "חברים אני מקבל מאות פניות ושאלות והיה חשוב לי לענות לכולם כדי שתשמעו את זה ישירות ממני.

"מאז שהשתחררתי, כבר הספיקו למנות אותי לראש מנהלת ההגירה, למפכ"ל, לראש המל"ל. ואם כל זה לא היה מספיק, אז שמענו לא מעט ספינים וספקולציות פוליטיות, שבעינם לביני אין שום קשר".

"אז אמרו עליי הרבה דברים בחיים" הוסיף הקצין הבכיר במיל': "דברים טובים, גם לא מעט דברים רעים וגם לא מעט שקרים. דבר אחד בטוח, אף אחד לא אמר עליי שאני ביישן. אין שום חשש כזה. כשיש לי מה לומר, אני אומר את זה בקולי ובאופן הכי ברור".

וינטר פנה לתומכיו: "אז אני מציע לכולם לקחת קצת אוויר, לשתות כוס מים קרים ולהתעסק במה שחשוב באמת, ביטחון מדינת ישראל ואיחוי הקרעים בעם".