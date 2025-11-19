"שיירד! אם הוא לא מסוגל": איימן עודה עורר סערה במליאה | צפו

סערה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת, במהלך דבריו של יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה, לאחר שזה סירב לומר "יהודה ושומרון" ובמקום זאת התעקש לומר "הגדה המערבית".

כשהתבטא "הגדה המערבית", הטיחה בו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד "אתה לא יכול להגיד הגדה המערבית" - ודרשה ממנו שוב ושוב שיתקן את עצמו.

סגן יו"ר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שניהל את הישיבה, אמר "הוא מתכוון ליהודה ושומרון", ועודה התעקש והשיב לו: "אני מתכוון רק לגדה המערבית".

סולומון המשיך: "אין מושג כזה הגדה המערבית, אנחנו שואלים שאלה פשוטה". ושוב עודה התעקש והשיב: "הכוונה היא רק לגדה המערבית".

סולומון המשיך: "אני לא רוצה להוריד אותך, אני רוצה שתמשיך לדבר, אבל תגיד יהודה ושומרון זה בחקיקה". עודה: "שם זה הגדה המערבית ושם תקום מדינת פלסטין".

אל הקריאות להורדתו של עודה מהדוכן, אם לא יתקן את דבריו, הצטרפו מלבד גוטליב גם חבר הכנסת בוארון.

במהלך הדיון העלה עודה דרישה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפשיעה ואלימות בחברה הערבית, בעקבות המצב הקשה והמזעזע המצביע, לטענתו, על מחדל ממשלתי חמור בהגנה על האזרחים הערבים במדינה.

ח״כ עודה ציין את הנתונים המטרידים ולפיהם הפשיעה בחברה הערבית לא רק חורגת מהמגבלות הרגילות, אלא הגיעה לממדי אלימות קיצוניים. רק השנה, 228 אזרחים ערבים איבדו את חייהם בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, 193 מהם נורו למוות, 114 היו בגילאי 30 ומטה, 21 היו נשים, שישה היו קטינים מתחת לגיל 18, ו-12 נורו בידי המשטרה, לפי נתונים של יוזמות אברהם.

"נתונים אלה הם עדות לכישלון מוחלט של המדינה בהגנה על חיי האזרחים הערבים, וממחישים את הפקרת החברה הערבית לאלימות בשיתוף פעולה עם הממסד, כולל המשטרה והצבא", נמסר מטעמו.

עודה אמר: "לא ייתכן שהמדינה תתעלם מהמחדל הזה ותשאיר את החברה הערבית חשופה לפשיעה כל כך חמורה. מדובר בהפקרה מכוונת, כחלק ממדיניות רשמית של ממשלת ישראל.

"הגיע הזמן לפעול למען צדק לאזרחים הערבים, והדרך היחידה לעשות זאת היא להקים ועדת חקירה שתבחן את הכשלים במערכת ותסייע במניעת האלימות הזו".

מטעמו נמסר עוד כי הדרישה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית מהווה "קריאה נחרצת למערכת הממשלתית ולרשויות האכיפה להפסיק את ההזנחה המכוונת ולנקוט בפעולה מיידית כדי להפסיק את הדם שנשפך ברחובות החברה הערבית, בחסות הממשלה והמדינה".