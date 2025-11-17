כיכר השבת
הוזמן להשבעה בניו יורק

בנט נשאל איך ירגיש אם ממדאני יעצור את נתניהו בניו יורק - זו תשובתו המפתיעה

ראש הממשלה נפתלי בנט נשאל על ידי מגיש רשת פוקס ניוז, ככל הנראה בזמן שהותו במקום, איך ירגיש אם מישהו ינסה לעצור את ראש הממשלה נתניהו | בנט התייחס בראיון גם לאנטישמיות של ממדאני (חדשות)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, המתמודד מול ראש הממשלה בבחירות הקרובות, התראיין לתקשורת האמריקאית והתבקש להגיב לאפשרות שסוגיית המעצר של נתניהו תעמוד למבחן בניו יורק, אם ראש העיר הנבחר, זוהראן ממדאני, ינסה לממש את הצהרותיו.

בראיון הזכיר המנחה כי ממדאני הצהיר בעבר כי אם נתניהו יבקר בעיר, הוא יעצור אותו. לדבריו, “הוא גם אמר שאם ראש הממשלה נתניהו יגיע לכאן, הוא יעצור אותו”. המנחה ציין כי חברת קונגרס רפובליקנית מניו יורק כבר הגיבה לאיום הזה וכתבה: “אני מזמינה אותך, תזמין אותו להשבעה שלך. אני מזמינה אותך לנסות לעצור אותו באחד בינואר”.

בהמשך תהה בנט על סדר העדיפויות של ממדאני ושאל: “האם הוא כל כך אובססיבי למדינה שנמצאת ששת אלפים מייל מכאן? האם כל הפשיעה כאן נפתרה? האם הכלכלה מצוינת? האם המחירים נמוכים? האם כל היתר נפתר עד שהוא נעשה אובססיבי כל כך כלפי ישראל?”

המראיין הזכיר כי בנט עשוי להתמודד מול נתניהו בבחירות הקרובות והוסיף: “אתה הרי עבדת בעבר עם ראש הממשלה נתניהו. איך אתה מרגיש לגבי האיום הזה? והאם אתה חושב שהוא באמת ינסה לעשות זאת?”

בנט השיב כי למרות המחלוקות הפוליטיות הפנימיות, יש קווים שאיש בישראל לא יאפשר לחצות. “כן, אני נמצא באופוזיציה ואני מתנגד לנתניהו בזירה הפנימית”, אמר. “אבל שלא יהיה ספק, כל הישראלים ייפגעו ויילחמו נגד כל מי שינסה לעצור את ראש הממשלה שלנו, מי שזה לא יהיה. אנחנו עומדים מאחורי ישראל, מאחורי החיילים שלנו ומאחורי המנהיגים שלנו”.

