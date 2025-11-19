כיכר השבת
תגלית היסטורית

באלבום של שוטר גרמני: 84 שנים אחרי נמצא התיעוד המצולם היחיד לגירוש יהודי המבורג 

חוקרים איתרו את התיעוד המצולם היחיד לגירוש יהודי המבורג באוקטובר 1941 | שלושת התמונות, שנשמרו באלבום של שוטר נאצי, תויגו עד כה בטעות כמתעדות "קורבנות של התקפות אוויר" (חדשות בעולם)

גירוש יהודי המבורג באוקטובר 1941. הגעה תחת שמירה של גדוד מילואים 101 של משטרת המילואים לבניין האכסניה (ארכיון Arolsen)

חוקרים מגרמניה הצליחו לזהות שלוש תמונות נדירות המתעדות לראשונה את הגירוש הנאצי ההמוני של יהודים מהמבורג שאירע ב-25 באוקטובר 1941. עד כה, לא היה קיים תיעוד מצולם מוכר של אירוע זה, שבו גורשו יותר מ-1,000 יהודים אל גטו ליצמנשטאדט.

התמונות, המצויות באלבום של ברנהרדט קולברג, שהיה חבר בבטליון המשטרה המילואים 101, תויגו במשך שנים בטעות כמתעדות "קורבנות של התקפות אוויר של בעלות הברית לפני פינויים".

מומחים אקדמיים הפריכו את הפרשנות השגויה. היסטוריון הצביע על כך שבאוקטובר 1941, לא התרחשו התקפות אוויר משמעותיות על המבורג, ולכן התיעוד מציג פשע שבוצע על ידי יחידת המשטרה.

עלייה למשאיות משטרה לקראת הסעה לתחנת הרכבת הנוברשר באוקטובר 1941. (צילום: ארכיון Arolsen)
הגעה לבניין האכסניה ברחוב מורווידנשטראסה (צילום: ארכיון Arolsen)

התמונות מראות את הגעת היהודים הנרדפים לנקודת האיסוף, ה"לוגנהאוס" ברחוב Moorweidenstraße, ב-24 באוקטובר 1941. שם עברו היהודים חיפוש ושוד משפיל על ידי הגסטפו ופקידי האוצר הנאצי. לאחר לילה בתנאים קטסטרופליים, למחרת בבוקר, הם הועברו במשאיות משטרה אל תחנת הרכבת "הנוברשר באנהוף".

החוקרים מדגישים כי התמונות הן מקור היסטורי חשוב המדגים כיצד "העוולה התרחשה באור יום ובמרכז המרחב העירוני".

התמונות מוצגות כעת באטלס תמונות מקוון. החוקרים מקווים לקבל רמזים מהציבור שיסייעו בזיהוי הקורבנות המצולמים, וכן בזיהוי השוטרים ופקידי הגסטפו המופיעים בהן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר