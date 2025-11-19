גירוש יהודי המבורג באוקטובר 1941. הגעה תחת שמירה של גדוד מילואים 101 של משטרת המילואים לבניין האכסניה ( ארכיון Arolsen )

חוקרים מגרמניה הצליחו לזהות שלוש תמונות נדירות המתעדות לראשונה את הגירוש הנאצי ההמוני של יהודים מהמבורג שאירע ב-25 באוקטובר 1941. עד כה, לא היה קיים תיעוד מצולם מוכר של אירוע זה, שבו גורשו יותר מ-1,000 יהודים אל גטו ליצמנשטאדט.

התמונות, המצויות באלבום של ברנהרדט קולברג, שהיה חבר בבטליון המשטרה המילואים 101, תויגו במשך שנים בטעות כמתעדות "קורבנות של התקפות אוויר של בעלות הברית לפני פינויים". מומחים אקדמיים הפריכו את הפרשנות השגויה. היסטוריון הצביע על כך שבאוקטובר 1941, לא התרחשו התקפות אוויר משמעותיות על המבורג, ולכן התיעוד מציג פשע שבוצע על ידי יחידת המשטרה.

עלייה למשאיות משטרה לקראת הסעה לתחנת הרכבת הנוברשר באוקטובר 1941. ( צילום: ארכיון Arolsen )

הגעה לבניין האכסניה ברחוב מורווידנשטראסה ( צילום: ארכיון Arolsen )

התמונות מראות את הגעת היהודים הנרדפים לנקודת האיסוף, ה"לוגנהאוס" ברחוב Moorweidenstraße, ב-24 באוקטובר 1941. שם עברו היהודים חיפוש ושוד משפיל על ידי הגסטפו ופקידי האוצר הנאצי. לאחר לילה בתנאים קטסטרופליים, למחרת בבוקר, הם הועברו במשאיות משטרה אל תחנת הרכבת "הנוברשר באנהוף".

החוקרים מדגישים כי התמונות הן מקור היסטורי חשוב המדגים כיצד "העוולה התרחשה באור יום ובמרכז המרחב העירוני".

התמונות מוצגות כעת באטלס תמונות מקוון. החוקרים מקווים לקבל רמזים מהציבור שיסייעו בזיהוי הקורבנות המצולמים, וכן בזיהוי השוטרים ופקידי הגסטפו המופיעים בהן.