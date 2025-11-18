הטיל פחד על עשרות קהילות: זה האיש שיכול לקבל עד 169 שנה בכלא

ניידת משטרה במרילנד ( צילום: shutterstock )

קליפט ספרליס, גבר בן 55 מגרט פארק שבמרילנד, הודה בבית משפט פדרלי בשליחת מכתבי איום למוסדות יהודים לאורך השנה וחצי האחרונות. כך נמסר ממשרד המשפטים האמריקנים.

ספילרס הודה ב־17 סעיפים של שליחת מכתבים מאיימים וב־8 סעיפים של פגיעה בחופש הדת. על פי כתב האישום, הוא שלח בין מרץ 2024 ליוני 2025 לפחות 40 מכתבים וגלויות ליותר מ־25 מוסדות יהודיים - בהם בתי כנסת, מרכזי קהילה, מוזיאונים, בתי ספר ועסקים יהודיים. המכתבים כללו איומים להרוס מבנים, להצית אש ולפגוע פיזית באנשים. גורמי אכיפה ציינו כי חלק מהאיומים היו קשים במיוחד וכללו אזכורים של שימוש בכלי נשק או בפיצוצים. המוסדות שקיבלו את המכתבים היו פרוסים במספר מדינות, בהן מרילנד, וירג'יניה, וושינגטון הבירה, פנסילבניה ומסצ'וסטס.

לפי משרד המשפטים, מטרתו של ספרליס הייתה להטיל פחד ולהרתיע את הקהילות היהודיות מקיום פעילות דתית שגרתית. הוא ויתר על זכותו להישפט במחוזות שבהם בוצעו העבירות והסכים לריכוז ההליך במחוז המזרחי של פנסילבניה.

במישור הענישה, ספרליס צפוי לעמוד בפני עונש מקסימלי של עד 169 שנות מאסר, קנס של 5.65 מיליון דולר ושלוש שנות פיקוח לאחר שחרורו. גזר דינו ייקבע בהמשך.

החקירה נוהלה על ידי ה־FBI בפילדלפיה ובבולטימור, שירות פיקוח הדואר האמריקאי ומשטרת מחוז מונטגומרי במרילנד. גם ארגוני ביטחון קהילתיים כגון הליגה נגד השמצה ו־Secure Community Network סייעו באיסוף הנתונים ובהעברת מידע לחוקרים.