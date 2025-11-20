כיכר השבת
"שם אני ושם אשאר"

חברי כנסת מיש עתיד מחפשים דרכי מילוט מהמפלגה, אחת מהן הכחישה

על פי דיווחים בתקשורת, מספר חברי כנסת של יש עתיד, מחפשים בית פוליטי חדש, אחת מאלו שהוזכרו ברשימה, היא חברת הכנסת דבי ביטון, שהוציאה הבוקר הכחשה גורפת על הדיווחים כי היא רוצה לעבור למפלגת הליכוד (חדשות, פוליטי)

4תגובות
ח"כ דבי ביטון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

‏לא רגוע במפלגת יש עתיד: לאחר שהשבוע הכריז יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת על צירוף כוכב חדש, רבים מחברי הכנסת מנסים למצוא סידור עבודה אחר.

על פי הדיווח ב'מעריב', מספר חברי כנסת שמרגישים את אובדן המנדטים בסקרים ובמקביל זועמים על צירוף חברים חדשים למפלגה - על חשבונם, מחפשים דרכי מילוט.

בדיווח צוין, כי חברת הכנסת דבי ביטון, מנסה לעשות את דרכה לעבר הליכוד, אלעזר שטרן מנסה להיכנס למפלגת ישר של גדי איזנקוט ובועז טופורובסקי מגשש את דרכו ואולי צפוי לפרוש מהחיים הפוליטיים.

מי שהכחישה את הדיווחים, היא חברת הכנסת ביטון, שכתבה הבוקר: "‏פרסומים שטענו שאני ״מנסה להיכנס לליכוד״ הם שקר מוחלט. לא היה ולא נברא. אני שוקלת ברצינות צעדים משפטיים על הוצאת דיבה נגד מי שבחר להפיץ פייק מכפיש".

עוד כתבה ביטון: "‏המפלגה שלי, הבית שלי, והנאמנות הציבורית והאישית שלי רק ליש עתיד ורק ליו"ר המפלגה, יאיר לפיד. ‏שם הייתי, שם אני, ושם אשאר!".

יצוין, כי החששות של חברי הכנסת אינם רחוקים מהמציאות, שכן מפלגת יש עתיד שעומדת כיום על עשרים וארבעה מנדטים, צפויה על פי הסקרים הכי אופטימיים להיחתך לפחות בחצי, בשילוב עם צירוף חברים חדשים, ההבנה היא שהרוב שנמצא היום בכנסת ילך הביתה.

השבוע כזכור, יו"ר מפלגת יש עתיד, חה"כ יאיר לפיד הודיעכי האלוף במיל' נעם תיבון מצטרף ליש עתיד.

"אני שמח להודיע על הצטרפותו של כוח חדש ליש עתיד: גיבור ישראל, אלוף (במיל') נעם תיבון, ממובילי המאבק נגד חוק ההשתמטות ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית".

נועם תיבון, בן 63 מקיבוץ צרעה, הוא קצין בכיר שהשלים קריירה צבאית מפוארת בת 30 שנה, וכיום הוא פעיל מרכזי בזירה האזרחית והביטחונית.

קריירה צבאית בכירה

תיבון מילא שורה של תפקידי פיקוד מגוונים, כולל:

מפקד צוות בסיירת מטכ"ל.מפקד חטיבות מרכזיות: מח"ט עציון, מח"ט יהודה, ומח"ט הנח"ל.מפקד אוגדת יהודה ושומרון.ראש המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה.תפקידו האחרון: מפקד הגיס הצפוני.

מעורבות אזרחית ו-7 באוקטובר

לאחר פרישתו, הפך תיבון לאחד הקולות המרכזיים בקרב בכירי מערכת הביטחון לשעבר:

התגייסות לעוטף: לאחר מתקפת 7 באוקטובר, הוביל את פרויקט "האלופים", במסגרתו סייעו קצינים בכירים לשעבר ליישובים באזור העוטף בהקמת מסגרות פיקוד ותגובה אזרחיות.פעילות ציבורית: ייסד את פורום "חומת מגן לישראל" (הכולל מעל 170 בכירים) ואת "פורום לוחמים.ות לשוויון בנטל".הכרה: בשנת 2024 זכה בפרס "אבירי איכות השלטון" של התנועה לאיכות השלטון.

השכלה ומשפחה

תיבון הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות בהיסטוריה (אוניברסיטת חיפה) ותואר שני במנהל ציבורי (אוניברסיטת הרווארד). הוא נשוי לד"ר גלי מיר-תיבון, סופרת וחוקרת שואה, ואב לאמיר תיבון (עיתונאי) ולד"ר אורי תיבון (רופא צבאי).

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אין עתיד ליש עתיד
איתמר
3
כל החברים במפלגה יותר מומחים מהיו"ר בצבא והשכלה
לוי
2
שם את אבל לא בטוח שתישארי כי המנדטים מנגבים את הרצפה
שם את אבל לא בטוח שתישארי
1
בדיוק הפתגם הזה הוא כמו להגיד..... למרות שכולם בורחים... למרות המצב... אני כאן אז זהו זה..
י ק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר