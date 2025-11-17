כיכר השבת
ויש גם תנאי

הקנצלר הגרמני מתהפך: אמברגו הנשק על ישראל יבוטל - זו הסיבה

כשלושה חודשים לאחר שהוכרז, ממשלת גרמניה תבטל בשבוע הבא את אמברגו הנשק על ישראל, עקב הסכם הפסקת האש בעזה, כך נמסר מטעם הקנצלר | על פי ההודעה, ההחלטה תיכנס לתוקף ב-24 בנובמבר, יום שני (מדיני)

פרידריך מרץ (צילום: shuterstock)

יממה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו והקנצלר פרידריך מרץ שוחחו, דובר מממשלת גרמניה סטפן קורנליוס הודיע היום (שני) כי ברלין תסיר ב-24 בנובמבר את אמברגו הנשק החלקי שהטילה על ישראל מוקדם יותר השנה.

דובר ממשלת גרמניה מסר בהצהרה: "ההחלטה להסיר את אמברגו הנשק על ישראל קשורה ביכולת ליישם את הסכם הפסקת האש ומבוססת עליה. אנו מצפים מכולם לכבד את ההסכמים שהושגו, זה כולל גם את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה בכמויות גדולות".

כזכור, ב-8 באוגוסט הטילה ממשלת גרמניה בהוראתו של מרץ אמברגו על ייצוא נשק לישראל, בעקבות החלטת הקבינט לאשר את כיבושה המלא של העיר עזה. לדבריו של הקנצלר, שהחזיק באותה התקופה בקו ביקורתי יותר כלפי ישראל, האמברגו נועד למנוע מנשק גרמני לשמש את צה"ל וכוחות הביטחון במלחמה בעזה.

בשבת האחרונה רמז מרץ על השינוי בעמדתו בדברים שנשא בכנס של צעירי מפלגתו: "עמדתה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חייבת להיות ברורה, היכן אנו עומדים. בברית המערבית, לצד ישראל".

אמש הודיעה לשכת ראש הממשלה, במה שנראה כמו סימן מקדים להכרזה הבוקר, כי מרץ ונתניהו שוחחו: "זו הייתה שיחה טובה וידידותית, במהלכה שוחחו השניים על נושאים מדיניים ואזוריים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר