היועצת המשפטית לממשלה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

שעות ספורות (רביעי) לאחר שהתקבל ה'אור ירוק' ממנהיגי 'דגל התורה', להתקדם עם חוק הגיוס, ויש סיכוי סביר שהוא יקודם והחרדים יחזרו לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, שבלשון המעטה לא ממש מחבבת את הממשלה, שלחה מכתב בהול לראש הממשלה נתניהו, בנוגע למינוי מחליפים לשרים החרדים שפרשו.

היועצת המשפטית לממשלה, שנמצאת כיום במצב מורכב, לאור ההתפתחויות עם פרשת הפצ"רית, מתעסקת כעת עם השרים החרדים שפרשו. היועמ״שית שלחה מכתב דחוף לנתניהו בו היא כתבה: ״מזה כחודש לא מכהנים שרי בריאות, פנים, רווחה ועבודה, שירותי דת ומסורת ישראל". "משמעות הדברים", הוסיפה היועמ"שית: "היא פגיעה חמורה בתפקוד הממשלה, במיוחד שמדובר במשרדים משמעותיים". "שיירד! אם הוא לא מסוגל": איימן עודה עורר סערה במליאה | צפו יוני גבאי | 19:18 "תומך טרור; תומכת טרור" | עימות סוער בין השר בן גביר וח"כ תומא סלימאן • צפו יוני גבאי | 10:55 לסיום היא כתבה: "קיים צורך דחוף וחיוני בקידום לאלתר של מינויי שרים, לשם צמצום הפגיעה המהותית באינטרסים ציבוריים חשובים".

המכתב של היועמ"שית לנתניהו

יצוין, כי הפניה הדחופה של היועמ"שית, דווקא ביום בו יש כיוון להתקדם עם חוק גיוס, לאחר שניתן האישור מאת הרבנים, מעלה חששות אמיתיים, מה עומד מאחורי המכתב הבהול.