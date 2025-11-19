כיכר השבת

לא רגועה: היועמ"שית לנתניהו; "תמנה דחוף מחליפים לשרים של ש"ס ויהדות התורה"

בזמן שהמפלגות החרדיות עובדות על מתווה חוק גיוס, שבין היתר גם יאפשר להם לחזור לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, פנתה במכתב בהול לנתניהו, כי יש למצוא לשרים שפרשו - מחליפים (חדשות, פוליטי)

היועצת המשפטית לממשלה (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

שעות ספורות (רביעי) לאחר שהתקבל ה'אור ירוק' ממנהיגי 'דגל התורה', להתקדם עם חוק הגיוס, ויש סיכוי סביר שהוא יקודם והחרדים יחזרו לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, שבלשון המעטה לא ממש מחבבת את הממשלה, שלחה מכתב בהול לראש הממשלה נתניהו, בנוגע למינוי מחליפים לשרים החרדים שפרשו.

היועצת המשפטית לממשלה, שנמצאת כיום במצב מורכב, לאור ההתפתחויות עם פרשת הפצ"רית, מתעסקת כעת עם השרים החרדים שפרשו.

היועמ״שית שלחה מכתב דחוף לנתניהו בו היא כתבה: ״מזה כחודש לא מכהנים שרי בריאות, פנים, רווחה ועבודה, שירותי דת ומסורת ישראל".

"משמעות הדברים", הוסיפה היועמ"שית: "היא פגיעה חמורה בתפקוד הממשלה, במיוחד שמדובר במשרדים משמעותיים".

לסיום היא כתבה: "קיים צורך דחוף וחיוני בקידום לאלתר של מינויי שרים, לשם צמצום הפגיעה המהותית באינטרסים ציבוריים חשובים".

המכתב של היועמ"שית לנתניהו

יצוין, כי הפניה הדחופה של היועמ"שית, דווקא ביום בו יש כיוון להתקדם עם חוק גיוס, לאחר שניתן האישור מאת הרבנים, מעלה חששות אמיתיים, מה עומד מאחורי המכתב הבהול.

כן (77%)

לא (23%)

0 תגובות

2
היא יועצת או פוסקת?? לא הבנתי, אולי בכלל צריך להחליף את שן התפקיד??
דבי
1
נו, והשרים החרדים עדיין לא טרחו עד היום להצביע נגדה
יאכלו את שבישלו

