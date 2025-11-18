בשבועות האחרונים נרשמו תקיפות כלפי חברי כנסת מש"ס, ביניהם יואב בן צור, לצד הפגנות סביב בתי מנהיגים אחרים כמו יעקב אשר ואריה דרעי. אירועים אלו משקפים זעם עמוק בציבור החרדי הספרדי על רקע חוק הגיוס החדש.

ישי כהן מסביר במסגרת ריאיון ב'דבר ראשון': "אין מקום לאלימות, אך הציבור הספרדי זועק ומרגיש מנותק מההנהגה הפוליטית של ש"ס. חוסר ההסברה מצד דרעי והנהגת המפלגה רק מחריף את תחושת הבלבול והמתח ברחוב."

לדבריו, החוק החדש מציב יעדים גבוהים של גיוס חרדים לשירות ביטחוני - 10,000 גיוסים בשנה או שנתיים - וחשש רב נובע מכך שהאוכלוסייה שתצטרך לעמוד ביעדים היא בעיקר עדות המזרח. כהן מדגיש כי הציבור מרגיש חוסר צדק וחוסר ייצוג, והקרע בין ההנהגה הרוחנית להנהגה הפוליטית בש"ס רק מעצים את המתח.

בנוסף, כהן מתייחס למהלך פוליטי אסטרטגי של ראש הממשלה ולרצון להעביר חוק גיוס: "בראש של נתניהו קיים חשש, יום אחרי הבחירות, החרדים משוחררים ללכת עם בנט ועם לפיד, כי הם כבר קיבלו את חוק הגיוס. הרי בנט, לפיד, יאיר גולן וליברמן לא יוכלו להתפשר כל כך הרבה – ואז החרדים כבולים שוב בידיו. זה מה שמחזיק את השליטה שלו בציבור החרדי גם בתקופות מורכבות."

למרות המשבר החריף והאלימות ההולכת וגוברת, כהן מסכם כי רוב הציבור צפוי להמשיך ולהצביע לש"ס, אך הקרע בין הרחוב להנהגה מהווה אתגר משמעותי למפלגה מאז פטירת הרב עובדיה יוסף.