עזה סופגת אש השבוע ( צילום: מהרשתות הערביות )

דיווחים ערביים חושפים פרשייה חריגה ומסועפת בנוגע ליציאה מאורגנת של פלסטינים מרצועת עזה.

בחודשים האחרונים פעלה חברה הרשומה באסטוניה, המנוהלת בידי אזרח המחזיק באזרחות כפולה (ישראלית ואירופית), להוציא כ-350 פלסטינים מהרצועה. הפעילות התבצעה בתיאום עם גורמים ישראליים רשמיים וליעדים רחוקים, כולל מלזיה, אינדונזיה ודרום אפריקה. לפי הפרסום, שלוש קבוצות של עזתים המריאו במטוסי שכר שיצאו באופן ישיר מנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. החברה המסתורית, הקשר למערכת הביטחון והכסף הגדול נמרח על המסלול: הטייס התקרב לנחות וגילה לתדהמתו את התקלה במערך הנחיתה איציק אברהם | 20:48 החברה המפעילה, Talent Globus, מוגדרת רשמית כגוף ייעוץ וגיוס עובדים, אם כי אתר האינטרנט שלה מציג אותה כעמותה בשם "אל-מג'ד אירופה". בדיקה העלתה כי האתר כולל תמונות גנריות וחסר פרטי התקשרות או מידע על צוות ניהול. מייסד החברה הוא תומר יאנאר לינד, יליד 1989. בדף הלינקדאין שלו צוין כי הוא "מסייע לעזתים" במסגרת פעילותו העסקית. מסמכים בבריטניה מצביעים על כך שהקים ארבע חברות לא פעילות בעשור האחרון.

מחנה הפליטים נוסייראת בעזה ( צילום: פלאש Ali Hassan/Flash90 )

נמל תעופה רמון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

בתוך כך, לפי דיווח באתר Yent, שירותי המודיעין בדרום אפריקה פתחו בחקירה דחופה בעקבות אירוע חריג ביוהנסבורג: מטוס שכר נחת בעיר כשעל סיפונו יותר מ-150 פלסטינים מרצועת עזה, וזאת ללא מסמכי נסיעה תקינים. הנוסעים עוכבו על המסלול במשך כ-12 שעות, ורק לאחר מכן הורשו לרדת.

האירוע עורר ביקורת חריפה בדרום אפריקה כלפי הרשויות, בטענה כי העיכוב הכפוי בתנאי חום קשים, ללא מזון ומים, נבע מסירובן של הרשויות לאפשר לנוסעים לרדת מהמטוס.

השגרירות הפלסטינית: "הונאה צינית וניצול המצוקה"

השגרירות הפלסטינית בדרום אפריקה הגיבה בחריפות לאירוע, ומסרה כי הטיסה אורגנה בידי "ארגון לא רשום ומטעה" שניצל באופן ציני את המצוקה ההומניטרית ברצועה.

"הארגון ניצל את התנאים הטרגיים של עמנו בעזה, רימה משפחות, גבה כסף והסדיר את נסיעתם באופן בלתי אחראי. כשעלו סיבוכים, הוא התנער", מסרה השגרירות.

השגרירות לא נקבה בשם הארגון, אך גורם צבאי ישראלי אישר כי ארגון בשם "אל-מג'ד" היה מעורב בהוצאת אותם פלסטינים מהרצועה.

במקביל, רשויות דרום אפריקה הודיעו כי 23 מהנוסעים המשיכו למדינות נוספות, אך 130 מהם הורשו להיכנס למדינה לאחר התערבות משרד הפנים וארגון Gift of the Givers, שהציע לשכן אותם. רמפוזה הבהיר: "למרות שאין להם את המסמכים הדרושים, אלו אנשים מארץ שסועה, ממדינה הרוסה, ובחמלה ובאמפתיה אנחנו חייבים לקבל אותם".

המסלול החשאי והתשלום

חברת הייעוץ הייתה בקשר עם גורמים רשמיים במערכת הביטחון הישראלית, ופעילותה הועברה לתיאום אצל מתאם פעולות הממשלה בשטחים. המסלול המנוהל כלל:

התכנסות בנקודות איסוף ברצועה.

בדיקות ביטחון ראשוניות במעבר כרם שלום.העברה באוטובוסים למתחם רמון, ומשם לטיסות שכר.

לפי עדויות הנוסעים, הליך היציאה לא היה חופשי מתשלום: הנוסעים נדרשו לשלם בין 1,400 ל-2,700 דולר, ובמקרים מסוימים עד 5,000 דולר כדי לזרז ולקבל תיעדוף ליציאה.

האינטרס הישראלי מול הבלגן הבינלאומי

מאז תחילת המלחמה, ממשלת ישראל מדגישה כי אין בכוונתה לבצע "הגירה בכפייה", אך מספר שרים הביעו תמיכה פומבית ב"הגירה מרצון".

אינטרס ישראלי: העובדה שהתהליך עבר דרך בדיקות ביטחון וגורמי תיאום רשמיים בישראל מחזקת את הטענה כי מדובר בפעילות וולונטרית ומבוקרת שנבחנה על ידי הרשויות.

הבלגן הבינלאומי: התופעה ממחישה את המורכבות של יציאת עזתים: בסוף השבוע נחתו במפתיע 153 עזתים בדרום אפריקה ללא תיאום, כאשר הרשויות במדינה הודו שלא ידעו מי ארגן, מי מימן, וכיצד הנוסעים לא היו מודעים ליעדם הסופי.