"בוגד, תתבייש" | עשרות תלמידי ישיבות הפגינו מול ביתו של ח"כ ינון אזולאי

עשרות תלמידי ישיבות, המזוהים עם 'הפלג הירושלמי', הפגינו אמש מול ביתו של ח"כ ינון אזולאי באשדוד במחאה על מעורבותו בחקיקת חוק הגיוס | המשטרה הוזעקה (חרדים)

ח"כ ינון אזולאי (צילום: פלאש 90)

ההפגנות מול בתי חברי הכנסת החרדים נמשכות והלילה (בין שלישי לרביעי) עשרות מפגינים הגיעו לרחוב בו מתגורר חבר הכנסת ינון אזולאי () בכדי למחות נגד קידום והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

כמו ח"כ יעקב אשר, כך גם ח"כ ינון אזולאי נחשב לאחד הבכירים העסוקים בניסוח חוק הגיוס מתוקף תפקידו כחבר ועדת חוץ וביטחון והוא מנהל את הדיונים מטעמה של ש"ס, לצד השר לשעבר אריאל אטיאס.

המפגינים ניסו להתקרב לח"כ אזולאי ששב לביתו בשעות הערב המאוחרות וכוחות משטרה שהוזעקו למקום הרחיקו אותם וליוו את הח"כ עד לפתח ביתו. לפחות מפגין אחד נעצר בחשד להפרת הסדר הציבורי.

כזכור, במשטרה ובמשמר הכנסת החליטו להעלות את רמת האיום על חברי כנסת חרדים בשל המחאות והאיומים נגדם בניסיון לטרפד את העברת חוק הגיוס.

רק בשבוע האחרון מפגינים הגיעו, מספר פעמים, למחאות מול ביתו של ח"כ יעקב אשר בבני ברק, ומפגינים בירושלים תקפו באלימות אח ח"כ יואב בן צור.

סיעת 'יהדות התורה' פרסמה הודעת גינוי לתקיפות חברי הכנסת: "סיעת יהדות התורה מוחה ומוקיעה בכל תוקף את מופעי האלימות שהיו בימים האחרונים נגד שלוחי דרבנן חברי הכנסת החרדים".

בהודעה דווח כי "בישיבת הסיעה דחו חבריה בשאט נפש את הטיעון חסר הבסיס כאילו מדובר ב'מחאות' אלא מדובר במופעי אלימות חמורים! דבר שאין לו מקום בשום מקום ובשום צורה".

עוד נכתב בהודעה: "חברי הכנסת ציינו כי מופעי האלימות הקשים משמשים חומר בידי חורשי הרעה והמתנכלים ללומדי התורה, ונותנים בידיהם עוד סיבות לתקוף, תוך שהם מציגים את לומדי התורה כציבור אלים".

לסיום נכתב בהודעה: "חברי הסיעה הדגישו כי הם ימשיכו לפעול בכל כוחם למען לימוד התורה ולומדי התורה בארץ ישראל בכל זמן לפי הוראותיהם והכוונתם של גדולי ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
אלה לא בחורי ישיבות
דן
7
מי שלא לומד צריך להתגייס נקודה ! מי שלא נוח לו .. מוזמן לעזוב את הארץ וללכת כמו הנטורי קרטא
יענקל'ה
6
מה פתאום הפלג מפגינים רק ליד הבתים של החכים משס, הם בכלל בחרו בהם? שילכו להפגין ליד החכים שהם בחרו. הצורה הזאת היא ממש נגד התורה!
גם לי יש ביקורת אבל....
הם לא מצביעים
איש
מסכן, התעמולה עבדה, אתה באמת מאמין שרק לפלג איכפת..
ערבוב
5
ינון אדם יקר עם יכולת עצומה למען העם והתנועה היי חזק גאים בך ח׳כ אהוב ומוערך
חזן שמעון
4
חושב שאזולאי ח"כ מצויין, רק בתקופה המורכבת הזאת פחות רוצים להיחשף לציבור לשמוע את האמת הכואבת, אני רציתי כמה פעמים עזרה על משהו אחר והשארתי לו הודעות מס' פעמים דרך המזכירה ולא חזר אלי ושבבחירות יחפש אותי, ולא ינגן לי לשמוע למועצת בזמן שאתה לא מקיים דברי מרן עבדות אני נותן לכם לעזור לכולם
שסניק לשעבר
3
לטענת אזולאי, המועצת תומכת בכל שלב ופרט בנושא, לכן יתכן שהוא פועל בתום לב והאשמה תלויה באדריכלים (לא הרבנים). אזולאי הוא לא הכתובת, מה גם שהוא לא ”שחקן” מרכזי, למרות שהוא בוועדת חו”ב.
הבוחר בה’
2
לומדי תורה מומרים לאיסור מלבין פני חברו ברבים.
יוסף
1
הוא וכול ש"ס בוגדים! רמאים ואני כמובן מפסיק להצביע להם!
חרדי אמיתי

