ההפגנות מול בתי חברי הכנסת החרדים נמשכות והלילה (בין שלישי לרביעי) עשרות מפגינים הגיעו לרחוב בו מתגורר חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) בכדי למחות נגד קידום חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

כמו ח"כ יעקב אשר, כך גם ח"כ ינון אזולאי נחשב לאחד הבכירים העסוקים בניסוח חוק הגיוס מתוקף תפקידו כחבר ועדת חוץ וביטחון והוא מנהל את הדיונים מטעמה של ש"ס, לצד השר לשעבר אריאל אטיאס.

המפגינים ניסו להתקרב לח"כ אזולאי ששב לביתו בשעות הערב המאוחרות וכוחות משטרה שהוזעקו למקום הרחיקו אותם וליוו את הח"כ עד לפתח ביתו. לפחות מפגין אחד נעצר בחשד להפרת הסדר הציבורי.

כזכור, במשטרה ובמשמר הכנסת החליטו להעלות את רמת האיום על חברי כנסת חרדים בשל המחאות והאיומים נגדם בניסיון לטרפד את העברת חוק הגיוס.

רק בשבוע האחרון מפגינים הגיעו, מספר פעמים, למחאות מול ביתו של ח"כ יעקב אשר בבני ברק, ומפגינים בירושלים תקפו באלימות אח ח"כ יואב בן צור.

סיעת 'יהדות התורה' פרסמה הודעת גינוי לתקיפות חברי הכנסת: "סיעת יהדות התורה מוחה ומוקיעה בכל תוקף את מופעי האלימות שהיו בימים האחרונים נגד שלוחי דרבנן חברי הכנסת החרדים".

בהודעה דווח כי "בישיבת הסיעה דחו חבריה בשאט נפש את הטיעון חסר הבסיס כאילו מדובר ב'מחאות' אלא מדובר במופעי אלימות חמורים! דבר שאין לו מקום בשום מקום ובשום צורה".

עוד נכתב בהודעה: "חברי הכנסת ציינו כי מופעי האלימות הקשים משמשים חומר בידי חורשי הרעה והמתנכלים ללומדי התורה, ונותנים בידיהם עוד סיבות לתקוף, תוך שהם מציגים את לומדי התורה כציבור אלים".

לסיום נכתב בהודעה: "חברי הסיעה הדגישו כי הם ימשיכו לפעול בכל כוחם למען לימוד התורה ולומדי התורה בארץ ישראל בכל זמן לפי הוראותיהם והכוונתם של גדולי ישראל".