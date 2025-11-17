למרות שראש השב"כ החדש דוד זיני, נכנס לתפקידו ואף הצליח להותיר חותם משמעותי עד כה, בעיקר בסיפור הפצ"רית, התנועה לאיכות השלטון עדיין לא מקבלת את "הדין".

בשעה 10:30 מחר (שלישי) יתקיים דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון, נגד המינוי של זיני בשב"כ.

התנועהעתרה לבג"ץ לפני יותר מחודש וחצי, מיד לאחר שממשלת ישראל החליטה למנות את האלוף זיני לתפקיד.

בעתירה טענה התנועה כי החלטת הממשלה, כמו גם החלטת הוועדה המייעצת עליה התבססה הממשלה כשהחליטה למנות את האלוף זיני, לוקה בפגמים חמורים ומהותיים.

בעתירה ציינה התנועה: "חשוב להדגיש כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי במובנו הרחב. הוועדה ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני."

יצוין, כי הדיון יתקיים בפני נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ.