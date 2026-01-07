כיכר השבת
לאחר החלטת בית המשפט

נהג האוטובוס החשוד בדריסת יוסף אייזנטל ז"ל מערער על הארכת מעצרו

נהג האוטובוס החשוד בדריסת הבחור יוסף אייזנטל בירושלים הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו | ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען. בית המשפט ידון בערעור מחר ב-10:30 | מעצרו של פאחרי, החשוד בגרימת מוות ברשלנות, הוארך מוקדם יותר ב-9 ימים (משפט)

זירת הדריסה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

פאחרי חטיב, נהג האוטובוס החשוד בדריסת הבחור יוסף אייזנטל ז"ל בירושלים הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו. ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען. בית המשפט ידון בערעור מחר ב-10:30. כך על פי דיווח ב-ynet.

כזכור, מוקדם יותר היום בית משפט השלום בירושלים הורה על הארכת מעצרו של החשוד ב- 9 ימים, עד לתאריך 15.1, זאת לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובחינת כלל נסיבות המקרה ובמטרה להגיע לחקר האמת. "חקירת המשטרה עודנה נמשכת", נמסר מהדוברות.

כזכור, יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים שחסמו את דרכו, ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס ברחוב אהל יהושע - ומותו נקבע במקום.

במהלך הדיון שהתקיים היום בבית המשפט, פרקליטו של הנהג ממזרח ירושלים, ניסה להתגונן ושאל למה אין גם עצורים חרדים. השופטת מיהרה להגיב לו: "אתה אומר שהוא לא ראה אותם? (כשהציגה את התיעוד מהמשטרה) היו 20 ילדים מולו, הרי הוא ראה שהרבה צעירים צובאים על הדלתות".

השופטת אף הבהירה: "רואים היטב בסרטון כי נהג האוטובוס סוגר את מחיצת הזכוכית ואז עולים צעירים חרדים בועטים במחיצה ואף אחד מהם יורק על הנהג שפתח בשעטה כשהצעיר נופל מהאוטובוס ושאר הצעירים נהדפים לצדדים".

השופטת הוסיפה: "הסנגור אומר שהנהג חש מאוים ואני מאמינה לו במיוחד שהוא גם התקשר למשטרה, אך יחד עם זאת אני לא חושבת שנהיגה מהירה אל תוך ההמון היא אופציה מתאימה, הקורבן היחיד פה בסיפור הוא המנוח ולא הנהג, זה ממש לא מדובר פה על תיק פוליטי".

נציגת המשטרה הוסיפה על דברי השופטת ואמרה: "יש פה עילת מסוכנות גבוהה מאוד, מדובר בעבירה נועזת של לדהור לעבר ההמון ולכן אנחנו צריכים פעולות חקירה נוספות ללמוד על המסוכנות הגבוהה, זה שהורדנו את סעיף הרצח לא אומר שהחשד לא התחזק".

1
ה ירחם צריך הרבה תפילות
אברך מודאג

