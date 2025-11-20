המרגל הישראלי יונתן פולארד, שישב 30 שנים בכלא האמריקני לאחר שריגל עבור ישראל בארצות הברית, נפגש בשגרירות ארה"ב עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי. כך לפי דיווח הבוקר (חמישי) בניו יורק טיימס.

פולארד אישר את דבר הפגישה שהתקיימה ביולי לעיתון האמריקני, ואמר שהיא הייתה "ידידותית". משגרירות ארה"ב בישראל נמסר שהאקבי קיים פגישות עם "כמה אנשים", וטענו שהדיווח "מלא בטעויות" - אך לא הכחישו את קיום הפגישה.

לפי הדיווח, הפגישה יוצאת הדופן לא צוינה ביומן הפגישות הרשמי של האקבי, והבית הלבן לא ידע על קיומה מראש. מקורות שונים אמרו שהפגישה "הדאיגה" בכירים בממשל ואת ראש ה-CIA בישראל. האקבי קרא לשחרור של פולארד לפני יותר מעשור, ופולארד אמר שהוא הודה לו על כך. הוא הוסיף ש"דברים רבים עלו בשיחה", אך סירב להרחיב.

מדובר בצעד חסר תקדים עבור דיפלומט אמריקני, זאת על רקע הרשעתו ועונש המאסר הממושך שלו – שלא קוצר על ידי הבית הלבן למרות בקשות חוזרות לכך מצד ישראל לאורך השנים.

כזכור, פולארד בן ה-71 הורשע בריגול למען ישראל ונשפט למאסר בעולם ב-1987. הוא העביר לרשות ישראל מסמכים אמריקנים מסווגים רבים בשנות ה-80, ולא הביע חרטה על מעשיו. בארצות הברית הוא נתפס כבוגד, והפרשה הפכה למוקד מתיחות משמעותי בין ישראל לארצות הברית.

במשך השנים גורמים בישראל הפעילו לחץ למען שחרורו של פולארד. לבסוף, הוא שוחרר ב-2015, וב-2020 עלה לישראל והתקבל בכבוד על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחרונה אמר פולארד שהוא מתכוון להתמודד לבחירות בכנסת.