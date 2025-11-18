יו"ר מפלגת יש עתיד, חה"כ יאיר לפיד הודיע בשעה האחרונה כי האלוף במיל' נעם תיבון מצטרף ליש עתיד.

"אני שמח להודיע על הצטרפותו של כוח חדש ליש עתיד: גיבור ישראל, אלוף (במיל') נעם תיבון, ממובילי המאבק נגד חוק ההשתמטות ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית. הערב נמסור הצהרה משותפת לתקשורת".

לפיד מתכנן למסור הצהרה לתקשורת על ההצטרפות, בשעה 19:15 היום (שלישי)

יו"ר הדמוקרטים, חה"כ יאיר גולן כתב: "אני מברך על הצטרפותו של חברי, אלוף (מיל׳) נועם תיבון, למאבק להצלת ישראל. אנחנו בעת קריטית לעתיד המדינה ונזדקק לכל מי שיכול להצטרף למערכה.״

נעם תיבון, בן 63 מקיבוץ צרעה, הוא קצין בכיר שהשלים קריירה צבאית מפוארת בת 30 שנה, וכיום הוא פעיל מרכזי בזירה האזרחית והביטחונית.

קריירה צבאית בכירה

תיבון מילא שורה של תפקידי פיקוד מגוונים, כולל:

מפקד צוות בסיירת מטכ"ל.מפקד חטיבות מרכזיות: מח"ט עציון, מח"ט יהודה, ומח"ט הנח"ל.מפקד אוגדת יהודה ושומרון.ראש המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה.תפקידו האחרון: מפקד הגיס הצפוני.

מעורבות אזרחית ו-7 באוקטובר

לאחר פרישתו, הפך תיבון לאחד הקולות המרכזיים בקרב בכירי מערכת הביטחון לשעבר:

התגייסות לעוטף: לאחר מתקפת 7 באוקטובר, הוביל את פרויקט "האלופים", במסגרתו סייעו קצינים בכירים לשעבר ליישובים באזור העוטף בהקמת מסגרות פיקוד ותגובה אזרחיות.פעילות ציבורית: ייסד את פורום "חומת מגן לישראל" (הכולל מעל 170 בכירים) ואת "פורום לוחמים.ות לשוויון בנטל".הכרה: בשנת 2024 זכה בפרס "אבירי איכות השלטון" של התנועה לאיכות השלטון.

השכלה ומשפחה

תיבון הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות בהיסטוריה (אוניברסיטת חיפה) ותואר שני במנהל ציבורי (אוניברסיטת הרווארד). הוא נשוי לד"ר גלי מיר-תיבון, סופרת וחוקרת שואה, ואב לאמיר תיבון (עיתונאי) ולד"ר אורי תיבון (רופא צבאי).