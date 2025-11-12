ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נאם לפני זמן קצר (רביעי) במליאת הכנסת ודיבר כמובן על הצעת טראמפ לנשיא המדינה לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו.

"יש רגע", פתח לפיד בפאתוס הריק האופייני לו: "שבו אנשים שאומרים לעצמם, אנחנו המחנה הלאומי, צריכים להגיד גם לנשיא אמריקאי - אנחנו מדינה ריבונית, יש גבול להתערבות. אנשים לאומיים צריכים להגיד: אתה לא יכול לשלוח מכתבים ולדרוש חנינה לראש הממשלה הישראלי בהליך פלילי".

לפיד שפעם דגל ביחסים קרובים עם אמריקה, גם כשיש התערבות של הנשיא, הוסיף ואמר: "אנחנו מדינה עם גאווה, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו לא מדינת חסות של אף אחד".

לסיום אמר לפיד: "לא יכול להיות שראש הממשלה כל פעם רץ אליך לבקש עזרה ואתה מוציא מכתבים שקוראים לתת לו חנינה. מדינה גאה בעצמה, עם כבוד לאומי, לא מתנהגת ככה".