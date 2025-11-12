כיכר השבת
"נתניהו רץ אליך"

פתאום לפיד נגד אמריקה | צפו במה שאמר במליאה נגד טראמפ; "לא יכול להיות"

ראש האופוזיציה לפיד, שבזמן כהונת ביידן כנשיא ארצות הברית, דגל בהתערבות אמריקנית בישראל, זעם על בקשתו של טראמפ מהנשיא הרצוג - לתת חנינה לנתניהו | צפו (חדשות כנסת)

דבריו של לפיד לפני זמן קצר במליאה (צילום: ערוץ כנסת)

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נאם לפני זמן קצר (רביעי) במליאת הכנסת ודיבר כמובן על הצעת טראמפ לנשיא המדינה לתת חנינה ל.

"יש רגע", פתח בפאתוס הריק האופייני לו: "שבו אנשים שאומרים לעצמם, אנחנו המחנה הלאומי, צריכים להגיד גם לנשיא אמריקאי - אנחנו מדינה ריבונית, יש גבול להתערבות. אנשים לאומיים צריכים להגיד: אתה לא יכול לשלוח מכתבים ולדרוש חנינה לראש הממשלה הישראלי בהליך פלילי".

לפיד שפעם דגל ביחסים קרובים עם אמריקה, גם כשיש התערבות של הנשיא, הוסיף ואמר: "אנחנו מדינה עם גאווה, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו לא מדינת חסות של אף אחד".

לסיום אמר לפיד: "לא יכול להיות שראש הממשלה כל פעם רץ אליך לבקש עזרה ואתה מוציא מכתבים שקוראים לתת לו חנינה. מדינה גאה בעצמה, עם כבוד לאומי, לא מתנהגת ככה".

