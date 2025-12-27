‏לאחר שבוע שלם בו המדינה עסקה באלי פלדשטיין והקשרים שהיו לו עם ראש הממשלה ואנשי לשכתו במפלגת הליכוד מגיבים לטענות.

"בניגוד לטענות השקריות", נכתב בפתח ההודעה: "פלדשטיין מעולם לא שימש כדובר ראש הממשלה ולא הועסק בלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה כמעט שלא היה עמו במגע, לא שיתף אותו בדיונים, ובוודאי שלא הכניס אותו לישיבות או דיונים מסווגים. פלדשטיין הועסק על ידי מנכ"ל משרד רה"מ, ולאחר שהעסקתו שם הסתיימה הוא עבד כיועץ חיצוני עבור מערך ההסברה הלאומי".

במפלגה המשיכו להסביר: "‏מתחילת המלחמה ראש הממשלה פרסם הצהרות ותדרוכים חריפים נגד קטאר למרות ביקורת של גורמים במערכת הביטחון ועיתונאים בשמאל שטענו שהוא “מסכן את החטופים”. בכירים במערכות הבטחון ניסו מעת לעת להכניס דברי שבח לקטאר בנאומי ראש הממשלה וראש הממשלה סירב בתוקף. בנוסף, ראש הממשלה גם הורה על תקיפה מבצעית בקטאר. במקביל, ממשלת קטאר תקפה פעם אחר פעם את ראש הממשלה בהודעות רשמיות".

"‏לעומת זאת", נטען עוד: "קצינים בכירים לשעבר, בכירים בשמאל, אנשי מטה החטופים ואנשי עסקים מהשמאל מצויים בקשרים ענפים עם קטאר. ממשלת בנט אף אפשרה לראש השב"כ דאז רונן בר, לטוס לקטאר כאורח כבוד של אמיר קטאר. הצביעות זועקת לשמיים. ‏בעניין יונתן אוריך בית המשפט כבר אמר את דברו בבירור: שאין עבירה, ואין פרשה. כלומר, לא "קטארגייט" – אלא "קטארפייק".

‏עוד טענו במפלגה: "איננו מופתעים שהפקת התקשורת הנוכחית צצה בדיוק בעת שמתפוצצות פרשיות חמורות באמת: פרשת החדירה האיראנית לטלפון של נפתלי בנט, פרשת הפצ"רית, ועלילות דם על חיילי צה"ל שגרמו לנזק בל ישוער למדינת ישראל. במקום לעסוק בפרשיות אלה, מייצרים הסחות דעת מתוזמנות היטב".

לסיום נכתב: "‏ראש הממשלה דוחה בשאט נפש את כל הניסיונות לייחס לו מניעים זרים או פעולות בלתי חוקיות והוא ימשיך לפעול בנחישות למען ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל".