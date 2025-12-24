כיכר השבת
נלחמים בפשיעה? אחרי פינוי אשפה חיילי המשמר הלאומי נצפו עם כובעי ליצנים

משימת הלחימה בפשיעה של טראמפ בוושינגטון נתפסת כחסרת רצינות | כבר בעבר אלפי חיילים חמושים נצפו עוסקים בפינוי שקי אשפה וגיזום עצים, ובימים אחרונים שוב הם נצפו מפטרלים ברחובות חובשים כובעי סנטה קלאוס (חדשות בעולם)

המשמר הלאומי עם כובעי ליצנים ברחובות (צילום: רשתות חברתיות )

הרשת מלאה בימים האחרונים בתיעודים מעוררי תמיהה מרחובות וושינגטון די.סי בהם נצפו חיילי המשמר הלאומי מפטרלים ברחובות הבירה כשהם חובשים כובעי סנטה קלאוס. המחזה מצטרף לתחושה הכללית של טשטוש הגבולות בין משימה צבאית נחושה לבין פעילות אזרחית חגיגית.

אין זו הפעם הראשונה שתפקוד החיילים במרחב הציבורי מעורר ביקורת. בעוד שהנשיא הכריז על פריסת הכוחות כחלק מ"משימה למלחמה בפשיעה" והכרזה על מצב חירום לבטיחות הציבור, המציאות בשטח נראית לעיתים קרובות יותר כעבודת גינון מאשר אכיפת חוק. כוחות המשמר הלאומי נצפו כשהם מנקים פארקים, צובעים גדרות ועוסקים בעבודות תחזוקה.

המשמר הלאומי בוושינגטון אוסף אשפה (צילום: מסך)

הנתונים שנמסרו על ידי כוח המשימה חושפים את היקף ה"פעילות המבצעית": החיילים פינו כ-1,150 שקי אשפה, פיזרו מאות מטרים מעוקבים של חיפוי קרקע, הסירו כ-50 משאיות של פסולת צמחית ואף גזמו כ-400 עצים. המעבר החד בין חיילים החמושים ברובים ובאקדחים לבין כוח אדם העוסק בטיפוח נוף מעלה תהיות לגבי נחיצות המהלך.

טראמפ שלח את הכוחות בטענה שיש לבלום את הפשיעה ולהסיר אוהלים של חסרי בית, אך ראש עיריית וושינגטון כבר הבהירה כי פריסת הכוחות אינה מהווה "שימוש יעיל במשאבים". במקום להיראות ככוח נחוש לעצירת משואלים או משיבי סדר, החיילים נתפסים כמי שעוסקים בשיפור פני העיר או כמעין "משמחי ילדים" חובשי כובעי חג.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

