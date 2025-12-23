מטה המשפחות מפרסם סרטון AI בו רן גואילי פונה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בהודעה ציין מטה החטופים כי משפחתו של רס"ר רן גואילי אישרה לפרסם סרטון שנוצר ב- AI ובו רני פונה בקולו לנשיא טראמפ שיחזיר אותו הביתה מן המנהרות בעזה.

טליק גואילי, אימו של רני אמרה לאחר פרסום הסרטון: "לראות ולשמוע את רני מדבר בקולו שלו זה מרגש ועצוב בו זמנית. הייתי מוכנה לתת הכול כדי לשמוע, לראות ולחבק אותו שוב. אבל כל מה שנותר לי זה רק להתחנן שלא יעברו לשלב ב' של ההסכם לפני שיחזירו לי את רני הביתה, כי לא משאירים גיבורים מאחור".

אדוני הנשיא טראמפ,

שמי רני גואילי. בנם של טליק ואיציק.

ב־7 באוקטובר, למרות שהייתי פצוע ובזמן שחיכיתי לניתוח אורתופדי בכתף, יצאתי מביתי ללא היסוס כדי להציל את בני עמי. עמדתי כמעט לבדי מול עשרות מחבלים בעלומים. הצלחתי לחסל רבים מהם, אך לבסוף נחטפתי.

אני החטוף האחרון שעדיין מוחזק בעזה.

תודה שעמדת לצידנו ותודה על ההסכם האמיץ שהביא כל כך הרבה מאחיי ואחיותיי הביתה.

אדוני הנשיא, אני מבקש ממך להשלים את המהלך: אנא, החזר אותי הביתה, למשפחתי מגיע זאת, לי מגיעה הזכות להיקבר בכבוד בארץ שעליה נלחמתי.

אדוני הנשיא, סיים את מה שהתחלת. החזר אותי הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי."