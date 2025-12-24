סערה חסרת תקדים מטלטלת את מסדרונות רשת CBS, לאחר שכתבת תחקיר נוקבת של תוכנית הדגל "60 דקות" נגנזה במפתיע שעות ספורות לפני שידורה המתוכנן.
הכתבת הוותיקה שרין אלפונסי, שעמדה מאחורי התחקיר, לא חסכה בביקורת והטיחה בעמיתיה במכתב חריף כי מדובר ב"צנזורה תאגידית" ובהחלטה פוליטית גרידא, במיוחד לאחר שהכתבה עברה חמש בדיקות פנימיות ואישור משפטי מלא של הרשת.
העורכת הראשית החדשה, בארי וייס, שמונתה על ידי הבעלים החדש של הרשת דיוויד אליסון, היא זו שהורתה על הסרת הכתבה בטענה שהיא "זקוקה לדיווח נוסף" – מהלך שנתפס על ידי גורמים בתוכנית כניסיון להשקיט ביקורת נגד ממשל טראמפ.
החשדות למניעים פוליטיים מתגברים לאור העובדה שאביו של בעלי הרשת, המיליארדר לארי אליסון, הוא תומך ידוע של טראמפ, ולאור תשלום פיצויים של 16 מיליון דולר שהעבירה לאחרונה הרשת לטראמפ כדי ליישב תביעה משפטית קודמת.
מה שמסתתר מאחורי הניסיונות להשתיק את השידור הוא הצצה נדירה ומחרידה ל"גיהנום עלי אדמות" – בית הכלא CECOT באל סלבדור, אליו גירש ממשל טראמפ מאות מהגרים בטענה שהם חברי כנופיות מסוכנים, לעיתים ללא כל עבר פלילי או ראיות מוצקות.
התחקיר, שדלף בסופו של דבר לרשת לאחר ששודר בטעות בקנדה, חושף עדויות מסמרות שיער על עינויים שיטתיים ואסירים שמוכים עד זוב דם ואיבוד שיניים. התיאורים הקשים כוללים את "האי" – תאי ענישה זעירים ללא אור או אוורור. הסוהרים חובטים בדלתות מדי חצי שעה במטרה ליצור טראומה נפשית ולמנוע שינה.
בעוד שדונלד טראמפ הביע בעבר הערצה גלויה למתקן הכליאה וכינה אותו "מתקן נהדר וחזק", התחקיר חושף מציאות של הזנחה פושעת שבה האורות דולקים 24 שעות ביממה, לאסירים אין גישה למים נקיים והם ישנים על דרגשי מתכת ללא מזרן או כרית.
העובדה שהבית הלבן סירב להגיב לתחקיר הפכה, לפי טענת אלפונסי, לכלי בידי הרשת להשמטת הכתבה – מהלך שלדבריה מעניק לממשל כוח "לחסל" כל דיווח שלא נוח לו. בעוד ב-CBS מתעקשים כי הכתבה תשודר בעתיד כשתהיה "מוכנה", עובדים בתוכנית כבר מאיימים בהתפטרות, וטוענים כי הרשת ויתרה על המוניטין של "תוכנית הזהב" שלה תמורת שבוע אחד של שקט פוליטי.
0 תגובות