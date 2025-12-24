סערה חסרת תקדים מטלטלת את מסדרונות רשת CBS, לאחר שכתבת תחקיר נוקבת של תוכנית הדגל "60 דקות" נגנזה במפתיע שעות ספורות לפני שידורה המתוכנן.

הכתבת הוותיקה שרין אלפונסי, שעמדה מאחורי התחקיר, לא חסכה בביקורת והטיחה בעמיתיה במכתב חריף כי מדובר ב"צנזורה תאגידית" ובהחלטה פוליטית גרידא, במיוחד לאחר שהכתבה עברה חמש בדיקות פנימיות ואישור משפטי מלא של הרשת.

העורכת הראשית החדשה, בארי וייס, שמונתה על ידי הבעלים החדש של הרשת דיוויד אליסון, היא זו שהורתה על הסרת הכתבה בטענה שהיא "זקוקה לדיווח נוסף" – מהלך שנתפס על ידי גורמים בתוכנית כניסיון להשקיט ביקורת נגד ממשל טראמפ.

החשדות למניעים פוליטיים מתגברים לאור העובדה שאביו של בעלי הרשת, המיליארדר לארי אליסון, הוא תומך ידוע של טראמפ, ולאור תשלום פיצויים של 16 מיליון דולר שהעבירה לאחרונה הרשת לטראמפ כדי ליישב תביעה משפטית קודמת.

מה שמסתתר מאחורי הניסיונות להשתיק את השידור הוא הצצה נדירה ומחרידה ל"גיהנום עלי אדמות" – בית הכלא CECOT באל סלבדור, אליו גירש ממשל טראמפ מאות מהגרים בטענה שהם חברי כנופיות מסוכנים, לעיתים ללא כל עבר פלילי או ראיות מוצקות.