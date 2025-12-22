בית משפט באל סלבדור גזר עונש של למעלה מאלף שנות מאסר (...) על חבר בכנופיית הפשע "מארה סלבטרוצ'ה".

התובע הכללי במדינה הודיע ביום ראשון כי הנאשם נידון ל-1,335 שנים בכלא, כחלק מקבוצה של 248 חברי כנופיה שהורשעו בשורת עבירות חמורות. על עשרה נאשמים נוספים הוטלו עונשי מאסר ממושכים הנעים בין 463 ל-958 שנים, במה שהוגדר על ידי הרשויות כעונשים המיועדים להוות דוגמה והרתעה.

המורשעים נמצאו אשמים בביצוע 43 מקרי רצח ו-42 מקרים של העלמות בני אדם בין השנים 2014 ל-2022. בין קורבנותיהם היו סטודנט ושחקן כדורגל, לצד פעילות ענפה של סחיטת דמי חסות מסוחרים ופריצות לבתים פרטיים. לפי נתוני הממשלה, הכנופיות המרכזיות במדינה אחראיות לרציחתם של כ-200,000 בני אדם בשלושים השנים האחרונות.

ההליכים המשפטיים הללו מתקיימים תחת "מלחמה בכנופיות" עליה הכריז הנשיא נאיב בוקלה. במסגרת זו הונהג במדינה משטר חירום המאפשר למערכת הביטחון לבצע מעצרים ללא צורך בצווים משפטיים. מאז תחילת המבצע במרץ 2022, נעצרו למעלה מ-90,000 בני אדם, מתוכם שוחררו כ-8,000 לאחר שהוכחה חפותם.

מנגד, ארגוני זכויות אדם ומבקרים מקומיים מעלים טענות לגבי אופן ניהול המשפטים. סמואל רמירז, נציג תנועת קורבנות המשטר, ציין כי "למרבה הצער, אין שקיפות בהליכים המשפטיים" באל סלבדור. רמירז הוסיף כי חומרת העונשים המצטברת למאות ואלפי שנים נראית כחלק מאסטרטגיית שיווק פופוליסטית של הממשל, למרות ההסכמה על הצורך באכיפת החוק נגד פושעים.