כיכר השבת
בוקלה - אימת הכנופיות

1,335 שנים מאחורי סורג ובריח: העונשים ההזויים שקיבלו חברי כנופייה באל-סלבדור

בית המשפט באל-סלבדור גזר סדרת עונשים בלתי נתפסים כנגד חברי כנופיות סמים שאחראים למותם של עשרות בני אדם | העונש החמור ביותר היה על חבר כנופייה שנידון ל-1,335 שנים בכלא (חדשות, בעולם) 

1תגובות
חיילים בזמן מעצרי חברי כנופיות באל סלבדור (צילום מסך מתוך יוטיוב / La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador)

בית משפט ב גזר עונש של למעלה מאלף שנות מאסר (...) על חבר בכנופיית הפשע "מארה סלבטרוצ'ה".

התובע הכללי במדינה הודיע ביום ראשון כי הנאשם נידון ל-1,335 שנים בכלא, כחלק מקבוצה של 248 חברי כנופיה שהורשעו בשורת עבירות חמורות. על עשרה נאשמים נוספים הוטלו עונשי מאסר ממושכים הנעים בין 463 ל-958 שנים, במה שהוגדר על ידי הרשויות כעונשים המיועדים להוות דוגמה והרתעה.

המורשעים נמצאו אשמים בביצוע 43 מקרי רצח ו-42 מקרים של העלמות בני אדם בין השנים 2014 ל-2022. בין קורבנותיהם היו סטודנט ושחקן כדורגל, לצד פעילות ענפה של סחיטת דמי חסות מסוחרים ופריצות לבתים פרטיים. לפי נתוני הממשלה, הכנופיות המרכזיות במדינה אחראיות לרציחתם של כ-200,000 בני אדם בשלושים השנים האחרונות.

ההליכים המשפטיים הללו מתקיימים תחת "מלחמה בכנופיות" עליה הכריז הנשיא . במסגרת זו הונהג במדינה משטר חירום המאפשר למערכת הביטחון לבצע מעצרים ללא צורך בצווים משפטיים. מאז תחילת המבצע במרץ 2022, נעצרו למעלה מ-90,000 בני אדם, מתוכם שוחררו כ-8,000 לאחר שהוכחה חפותם.

מנגד, ארגוני זכויות אדם ומבקרים מקומיים מעלים טענות לגבי אופן ניהול המשפטים. סמואל רמירז, נציג תנועת קורבנות המשטר, ציין כי "למרבה הצער, אין שקיפות בהליכים המשפטיים" באל סלבדור. רמירז הוסיף כי חומרת העונשים המצטברת למאות ואלפי שנים נראית כחלק מאסטרטגיית שיווק פופוליסטית של הממשל, למרות ההסכמה על הצורך באכיפת החוק נגד פושעים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הם יוכלו להשלים את שנות המאסר אחרי שילכו מהעולם הזה במדור הגיהינום בעולם הבא.
יהושע

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר