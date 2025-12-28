למה אמריקה לוחצת על ישראל להחיל ריבונות עכשיו?

בעוד שר המשפטים יריב לוין נכנס הבוקר לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, המריא בנימין נתניהו לביקור מדיני קריטי בארצות הברית. הפגישה, שמרכזת את עיני העולם כולו, תיערך באחוזת "מאר-א-לאגו" בפלורידה, שם ינסה נתניהו לשרטט יחד עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ את המציאות החדשה במזרח התיכון.

תנאי הסף החדש: גופת החלל לפני שלב ב'

לפי דיווח ב-N12, נתניהו מגיע לשולחן הדיונים עם עמדה נחרצת בנושא החטופים. לצדו של ראש הממשלה יתייצבו הוריו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד. המסר המרכזי שיועבר לטראמפ: ללא השבת גופתו של גואילי, ישראל לא תאפשר התקדמות לשלב ב' של עסקת החטופים. בייג'ינג וירושלים עוקבות בדריכות, אך כאן מדובר במבחן כוחות מול חמאס, כאשר נתניהו צפוי לדרוש את פירוז רצועת הטרור והקמת כוח בינלאומי שישלוט בשטח ביום שאחרי.

תיק איראן וסוד הטילים הבליסטיים

מעבר לסוגיית עזה, נתניהו מצויד במידע מודיעיני רגיש אותו הוא צפוי להציג לטראמפ ולצמרת הממשל החדש, הכוללת את סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ושר החוץ המיועד מרקו רוביו. במוקד: תהליכי ההתעצמות המואצים של איראן, בדגש על ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אווירית מתקדמות. השניים ידונו גם באפשרות להסדר מדיני מול סוריה, במטרה לנתק את "ציר הרשע" האיראני.

לחץ אמריקני? הריבונות חוזרת לשולחן

זווית מפתיעה בביקור עולה מדיווחו של הפרשן אריאל כהנא, לפיו נושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון עשוי לעלות לדיון משמעותי. בניגוד לעבר, נראה כי הלחץ לקידום המהלך מגיע דווקא מהצד האמריקני, בהובלת בכירים בזרם האוונגליסטי.

רק בחודש שעבר, באירוע של ארגון "ידידי ישראל" (FOZ) בראשות ד"ר מייק אוונס בשילה הקדומה, נשמעו קולות ברורים נגד היסוסיו של סגן הנשיא ואנס בנושא. אוונס, שזכה לתשואות סוערות, הבהיר כי האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי אינה קשור לפתרון שתי המדינות, אלא למלחמה כוללת ביהודים, וקרא לממשל טראמפ לאפשר לישראל להחיל ריבונות לאלתר.

נתניהו צפוי לסיים את סבב הפגישות בשלישי, לאחר מפגש עם ראשי הקהילה היהודית והתקשורת האמריקנית, ולנחות בישראל ביום רביעי.