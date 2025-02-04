העולם עוצר את נשימתו לקראת פגישה היסטורית ביום שישי הקרוב בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הרוסי ולדימיר פוטין | כל מאמציו של טראמפ עד עתה לעצור את המלחמה באוקראינה נחלו כישלון, למרות האיומים הרבים שהספיק לשגר לכיוון מוסקבה | הדד-ליין של ה-8 באוגוסט שהציב טראמפ כבר עבר מזמן, והמוות נמשך בגבול בין רוסיה לאוקראינה | האם מדובר באחיזת עיניים בשיתוף פעולה רוסי-אמריקני או בצעד אמיתי לקראת השלום? | סקירה (מגזין כיכר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש בעוד שעות ספורות עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ברקע עסקת החטופים שנחתמה ימים לפני כניסתו של הנשיא הרפובליקני לבית הלבן | המנהיגים צפויים לדון בראש ובראשונה בעזה ובעסקת החטופים, ולדון ביניהם בפרטים לקראת השלב השני בעסקה | גם איראן תהיה על הפרק, ואולי גם נורמליזציה עם סעודיה, בשעה שטראמפ הבטיח להרחיב את הסכמי אברהם | זה מה שצפוי הערב (חדשות, מדיני)