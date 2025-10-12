בעוד עם ישראל ממתין עד כלות לשיבת החטופים, עיני העולם נשואות לשארם א-שיח' שבמצרים, שם יתכנסו מחר (שני) מנהיגים מיותר מ-20 מדינות, בהובלת נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארה"ב טראמפ, כדי לבסס את סיום המלחמה בעזה ולקדם את תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקני. לפי דיווח יו"ר הרשות הפלסטינית ישתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח'.
הערוץ הקטארי "אל-ערבי" דיווח הערב מפי מקורות כי יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ישתתף ב"פסגת השלום" בשארם א-שייח, שבמצרים.
בין המנהיגים שצפויים להשתתף בפסגה: הנשיא טראמפ ונשיא מצרים א-סיסי, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא טורקיה ארדואן, מלך ירדן עבדאללה השני, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, מלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני וראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, וכן נציגים מסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר.
באופן רשמי, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הוזמן לפסגה, להבדיל מתומך הטרור אבו מאזן ומנהיגי חמאס שעדיין בחיים.
על פי הדיווחים, גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הוזמן להשתתף בפסגה, אולם בסוכנות הידיעות תסנים דווח כי טהראן לא תשתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח' - למרות ההזמנה.
