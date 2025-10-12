יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ( צילום: Photo by Flash90 )

בעוד עם ישראל ממתין עד כלות לשיבת החטופים, עיני העולם נשואות לשארם א-שיח' שבמצרים, שם יתכנסו מחר (שני) מנהיגים מיותר מ-20 מדינות, בהובלת נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארה"ב טראמפ, כדי לבסס את סיום המלחמה בעזה ולקדם את תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקני. לפי דיווח יו"ר הרשות הפלסטינית ישתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח'.