דיווח: חלק מהחטופים במצב רפואי קשה – המשפחות מתכוננות למפגש במחנה רעים

צה"ל נערך לפעולה מורכבת להשבת החטופים משבי חמאס ברצועת עזה, כאשר חלקם כבר הוגדרו על ידי הצלב האדום במצב רפואי קשה | גורם רשמי בישראל מכחיש את הדיווח |פעולת השבת החטופים צפויה להתחיל מחר בשעות הבוקר במחנה רעים ובשלוש נקודות מסירה ברצועה (מדיני)

רכב הצלב האדום (צילום: Ali Hassan/Flash90)

השעות שלפני מבצע ההשבה של החטופים הישראלים משבי חמאס ברצועת עזה מתאפיינות במתח עצום והיערכות צבאית מדויקת. מחר (יום שני) בשעות הבוקר יחל בפעולה מורכבת שמטרתה להחזיר את החטופים בשלום.

לפי הודעות הצבא, המשפחות הונחו להגיע למחנה רעים כבר בשעה 07:30. פעימות המסירה הראשונות יתקיימו סביב 08:00, והשלישית – כשעה לאחר מכן. שלוש נקודות המסירה שנקבעו הן חאן יונס, עיירות המרכז והעיר עזה.

הצלב האדום, שביקר את החטופים, דיווח כי חלקם נמצאים במצב רפואי קשה, והדבר מוסיף דחיפות למבצע ולתיאום המוקפד בין כל הגורמים המעורבים. הצבא מודיע כי במקרה של חטוף שאינו ישוב כחלל בתוך 72 שעות – יועברו לחמאס נקודות ציון מדויקות להחזרת הגופות.

עם זאת, גורם רשמי בישראל המעורב בפרטי העסקה הכחיש את הדיווח בשם הצלב האדום

לוחמי יחידה מיוחדת ייכנסו לנגמ"שי איתן מהירים בשיירה משוריינת, בליווי כוחות שריון וחי"ר. הפעולה תתבצע תחת אבטחה כבדה והיקפית, כולל ירי מהאוויר לצורך בידוד מרחב הפעולה ומניעת התקרבות גורמים לא רצויים.

נציגי הצלב האדום יספקו את החטופים לכוחות צה"ל בנקודת המסירה, תוך בדיקה ראשונית לזיהוי ודאי ולווידוא שאינם נושאים מטעני חבלה או אמצעי מעקב.

בצה"ל מדגישים כי המבצע דורש תיאום מלא בין גורמים צבאיים, הומניטריים ומדיניים, כדי להבטיח את חזרת כל החטופים הביתה בשלום, ולמנוע סיכונים מיותרים. עבור המשפחות, מדובר בשעות של ציפייה עצומה, בלב מלא תקווה – וחלקן כבר יודעות על מצבם הקשה של יקיריהן, מה שמוסיף עומק רגשי למבצע.

1
הכל הצגה. המדינה ידעה כל הזמן היכן הם.
יצחק

