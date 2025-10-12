כיכר השבת
מבצע "מגן כחול" | כך נערכת המשטרה לבואו של הנשיא טראמפ

במקביל להיערכות לשחרור החטופים, המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים גם להגעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיהיה פה כדי לחגוג את שחרור החטופים ולנאום בכנסת | עם משל"ט מרכזי ומסכי ענק - כך נערכת המשטרה לבוא נשיא ארה"ב (חדשות) 

(צילום: דוברות המשטרה)

לקראת ביקור נשיא ארה״ב, הופעל ב של המשטרה מרכז שליטה ארצי אחוד לניהול התנועה.

במסגרת הערכות משטרת ישראל לביקור נשיא ארצות הברית בישראל, באגף התנועה של המשטרה בבית דגן הופעל מרכז שליטה ארצי אחוד לניהול התנועה, הכולל נציגים מאגף התנועה, מחוזות המשטרה, נתיבי ישראל וגופים נוספים.

לפי הודעת המשטרה, המרכז מאפשר שליטה ובקרה בזמן אמת על הסדרי התנועה, התאמה לשינויים דינמיים ותיאום מלא בין כלל הגורמים.

לאור החסימות הצפויות בערב חג שמחת תורה, המשטרה מבקשת מהציבור להתעדכן בהודעות דוברות המשטרה שיפורסמו בכלי התקשורת, ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח.

צפו בדברים שאמר בנושא סנ"צ רועי עמיחי, רע"ן מבצעים את"ן.

