מבצע "מגן כחול" | כך נערכת המשטרה לבואו של הנשיא טראמפ

לקראת ביקור נשיא ארה״ב, הופעל באגף התנועה של המשטרה מרכז שליטה ארצי אחוד לניהול התנועה.
במסגרת הערכות משטרת ישראל לביקור נשיא ארצות הברית בישראל, באגף התנועה של המשטרה בבית דגן הופעל מרכז שליטה ארצי אחוד לניהול התנועה, הכולל נציגים מאגף התנועה, מחוזות המשטרה, נתיבי ישראל וגופים נוספים.
לפי הודעת המשטרה, המרכז מאפשר שליטה ובקרה בזמן אמת על הסדרי התנועה, התאמה לשינויים דינמיים ותיאום מלא בין כלל הגורמים.
לאור החסימות הצפויות בערב חג שמחת תורה, המשטרה מבקשת מהציבור להתעדכן בהודעות דוברות המשטרה שיפורסמו בכלי התקשורת, ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח.
