יום היסטורי • הושענא רבה תשפ"ו מבצע "מגן כחול" | כך נערכת המשטרה לבואו של הנשיא טראמפ במקביל להיערכות לשחרור החטופים, המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים גם להגעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיהיה פה כדי לחגוג את שחרור החטופים ולנאום בכנסת | עם משל"ט מרכזי ומסכי ענק - כך נערכת המשטרה לבוא נשיא ארה"ב (חדשות)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 17:41