כיכר השבת
בשל סידורי האבטחה

שיבושי תנועה ושינויים בלוח הטיסות: בנתב"ג נערכים לביקור טראמפ בישראל

לאחר אינסוף שמועות ודיווחים - ביום שני הקרוב זה יקרה: נשיא ארה"ב דולנד טראמפ יגיע לישראל וינחת בנתב"ג | בסמוך להגעתו ובמהלך הביקור צפויים שינויים בשעות המראות ונחיתות של טיסות אחרות בנתב"ג | בחברות התעופה המליצו לעקוב אחר העדכונים השוטפים שיפורסמו באתר נתב”ג, באתרי החברות ובהודעות שיפורסמו בתקשורת (תעופה)

טראמפ בביקורו הקודם בישראל

אחרי החתימה על ההסכם וכניסת הפסקת האש לתוקפה, נשיא ארצות הברית צפוי להגיע לישראל ביום שני הקרוב. לקראת הביקור, ובשל סידורי האבטחה המיוחדים, צפויים שיבושי תנועה באזור נמל התעופה בן גוריון וכן שינויים בלוח הטיסות.  

בחברת ישראייר הודיעו כי הם נערכים לבצע התאמות בלוח הטיסות וממליצים לנוסעים לעקוב אחר העדכונים השוטפים שיפורסמו באתר נתב”ג, באתר החברה ובהודעות שיפורסמו בכלי התקשורת.

עוד נמסר מהחברה: “אנו נרגשים ומצפים לשובם של החטופים, מתפללים לשלום הפצועים, מודים לכוחות הביטחון וזוכרים את אלו שקיפחו את חייהם למען כולנו״.

כפי שדיווחנו, נשיא ארצות הברית  צפוי לנחות בנתב"ג בשעה 9:20 בבוקר, שם תיערך לו קבלת פנים רשמית. ההערכה היא כי טראמפ ינאם בכנסת ביום שני, ערב שמחת תורה - בסמוך למועד האחרון לשחרור החטופים.

מיד לאחר נאומו בכנסת, טראמפ צפוי לסיים את ביקורו הקצר בישראל, ללא השתתפות בטקסים ובאירועים נוספים.

