פורסים שטיח אדום: משרד הביטחון השלים היערכות להגעת נשיא ארה"ב | צפו בתיעוד

משרד הביטחון השלים את ההיערכות לקראת הגעתו מחר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | כך פרסו את השטיח האדום בנתב"ג, רגע לפני הנחיתה של ה-'אייר פורס 1' | צפו בתיעוד (חדשות) 

משרד הביטחון הודיע על השלמת ההכנות הלוגיסטיות הנרחבות לקראת ביקורו המתוכנן מחר של נשיא ארה"ב, , בישראל.

ההכנות, שנדרשו להיערך בלוח זמנים צפוף במיוחד, התבצעו תוך שיתוף פעולה בין-ארגוני מלא.

הביקור המדיני הקצר מתקיים ברקע שחרור החטופים הצפוי מחר בשעות הבוקר המוקדמות. אגף אמון (הגוף המארגן) קיבל את ההנחיה לארגן את הביקור, ונקלע לאתגר לוגיסטי חסר תקדים מבחינת לוחות זמנים.

גורם רשמי ציין כי "הערכות הלוגיסטית היא מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד כבדה". המשימה שהוגדרה הייתה לבצע את כל "הטקס הזה בפחות מ-72 שעות".

כדי לעמוד במטרה זו, נדרש גיוס מלא של כלל הגופים הרלוונטיים. "נערכנו בכל התחומים בשיתוף כל הארגונים", כולל גופים מרכזיים כמו "רשות שדות התעופה, משטרה, שב"כ".

על פי הגורם, כל מי ש"היה חתום על אירוע הזה" התגייס לתוך המשימה.

למרות המורכבות והצורך המיידי, נרשם שיא בהשלמת ההכנות. הדובר סיכם את המאמץ המוצלח: "בתוך 48 שעות כל האירוע עומד מוכן ומזומן לקראת הגעת נשיא ארצות הברית".

תוכן שאסור לפספס:

